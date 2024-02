Jordan Greenway je tri točke vpisal z goloma in podajo, JJ Peterka, Alex Tuch in Rasmus Dahlin so dodali po gol in podajo, dve asistenci pa je imel Jacob Bryson. Sablje so pred tem izgubile dve tekmi v nizu na gostovanju.

Kralji so na prejšnji tekmi 11. februarja s 4:0 doma premagali Edmonton Oilers in najbolj vroči zasedbi lige zadali šele drugi poraz na zadnjih 19 tekmah. Tokrat so bili bleda senca te predstave. Vratarja Davida Ritticha, ki je dobil pet golov po 17 strelih domačih, je na začetku zadnje tretjine zamenjal Cam Talbot in ubranil pet strelov, a dobil še dva gola.

Gostje so drugo tekmo igrali pod vodstvom začasnega trenerja Jima Hillerja, ki je bil do začetka februarja pomočnik prejšnjega glavnega trenerja Todda McLellana. Tega je vodstvo kluba iz mesta angelov odpustilo.