Prvi tekmi osmine finala nogometne lige prvakov nista prinesli presenečenja. Zdesetkani Real Madrid je sicer v Leipzigu na trenutke trpel, lepe priložnosti je imel tudi slovenski napadalec Benjamin Šeško, a se je na koncu veselil zmage z 0:1. Presenečenje skupinskega dela najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja Köbenhavn pa je proti Manchestru Cityju sicer dosegel častni gol, a so aktualni prvaki še na sedmi tekmi v ligi prvakov v letošnji sezoni zabili tri.

Diaz postaja junak Reala Madrida

Mojstrovina Brahima Diaza v Leipzigu je bila dovolj, da ima madridski Real pred povratnim obračunom prednost, ki jo v ligi prvakov redko zapravlja. 24-letni Španec maroških korenin je na začetku drugega polčasa prejel žogo na desni strani, se z obratom otresel prvega nasprotnikovega branilca, s preigravanjem obšel še dva ter nato hladnokrvno zadel v levi zgornji kot gola madžarskega vratarja Petra Gulacsija. Za vsega 170 centimetrov visokim nogometašem je to že osmi zadetek v letošnji sezoni v vseh tekmovanjih, pri čemer je dodal še tri asistence. »V zadnjih treh sezonah pri Milanu je zelo napredoval. Razvil se je fizično, dobil močnejši strel, predvsem pa napredoval v taktičnem smislu. Je zelo spreten na majhnem prostoru, pomaga v obrambi in je na splošno ves čas na voljo soigralcem na obeh straneh igrišča. Igra dobro ne glede na to, na katero pozicijo ga postavim. V zelo veliko pomoč nam je in postaja kompleten nogometaš,« je pred kratkim pohvale na njegov račun stresal trener Reala Madrida Carlo Ancelotti.

Diaz je zaradi poškodbe mečne mišice sicer moral iz igre v 83. minuti, s čimer se je seznam poškodovanih igralcev pri Realu Madridu še podaljšal. V Leipzigu Ancelotti namreč ni mogel računati na Bellinghama, Rüdigerja, Militaa, Courtoisa in Alabo. Gostitelji so se tega dobro zavedali in poskušali z agresivno igro izkoristiti zdesetkanost nasprotnika. Izjemno aktiven je bil Benjamin Šeško, ki je v drugi minuti sicer dosegel gol, a je bil razveljavljen zaradi pasivnega prepovedanega položaja Benjamina Henrichsa. Slovenski napadalec je v nadaljevanju še nekajkrat ogrel dlani tokrat izjemnega ukrajinskega vratarja Reala Madrida Andrija Lunina, a premagati ga ni uspel. Drugi Slovenec pri Leipzigu Kevin Kampl je v igro vstopil v 90. minuti. »Presrečen sem, da sem lahko moštvu pomagal do zmage. Kljub temu, da smo pred kratkim izgubili Bellinghama in Rüdigerja, smo želeli pokazati, kaj pomeni Real Madrid. Vsak je dal svoj doprinos k pomembni zmagi. Tekma je bila zelo odprta, kar nam sicer ni najbolj ustrezalo. Priložnosti so se vrstile na obeh straneh, a najbolj pomembno je, da smo se na koncu veselili mi,« je bil zadovoljen Brahm Diaz.

City spoštoval Köbenhavn

V skladu s formo, ko je pred gostovanjem v Köbenhavnu dobil deset zaporednih tekem v vseh tekmovanjih, je Manchester City tudi na Danskem močno dominiral in praktično že rešil vprašanje o potniku v četrtfinale. Phil Foden je pri 23 letih in 261 dnevih postal najmlajši Anglež s 50 nastopi v ligi prvakov in ob tem zabil tudi tretji gol svojega moštva. »Köbenhavn spoštujemo, saj je v skupinskem delu igral odlično, zato smo se na njih dobro pripravili. Atmosfera na stadionu je bila izjemna. Začeli smo dobro, a so nas ob prvi napaki kaznovali. To nas ni zmedlo, lahko bi dosegli še kakšen gol več, a smo si s tretjim olajšali delo pred povratnim obračunom,« je povedal strelec prvega gola za Manchester City Kevin De Bruyne.