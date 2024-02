Na turistični destinaciji Rogla - Pohorje so svoje največje dragocenosti in zaklade skrbno zbrali, o njih razmislili, z nekaterih celo pobrisali prah, prav vse pa dodelali do te mere, da jih je vredno obiskati tudi v zimskih mesecih. Kraji, vse od Vitanjskih Karavank, Pohorja do zelene Dravinjske doline z vinorodnimi griči, kličejo po obiskovalcih, ki jim je blizu aktivni življenjski slog. Narava, ki jemlje dih, je dar, ki ga je nemogoče nadomestiti, domišljija domačinov pa iz nje plete neponovljive zgodbe. Skrito Vitanje, turistične Zreče, bela Oplotnica in slikovite Slovenske Konjice so čarobni kotički s pohorsko energijo, dragulji narave, častitljivo zgodovino in največjim zakladom – prijaznimi ljudmi.

Ker letošnja zima žal ni zagotovila obilice snega, prav tako so dnevne temperature že skoraj spomladanske, je smuka pogosto ugodna le v dopoldanskih urah. Na srečo destinacija ponuja obilico aktivnosti, ki jih družina ali posamezniki lahko izkusijo v popoldanskih urah, ko se dan tudi že počasi daljša. Streljaj od smučišča je Pot med krošnjami, ki je sestavljena iz poti in stolpa. Prvi del poti je dolg približno 560 metrov in vodi do 35 metrov visokega stolpa. Skupna sprehajalna pot je dolga en kilometer. S stolpa vodi celo tobogan, ki omogoča zabaven spust nazaj do poti ter od tam do izhoda v trgovino s spominki. Sprehajališče Rogla je na 1500 metrih nadmorske višine. Pot je dostopna tudi za gibalno ovirane in družine z otroškim vozičkom.

Lahko pa se odpeljete do Vitanja, mesta vesoljskih doživetij. Center Noordung ponuja virtualno resničnost, simulatorje in projekcije z novim, svežim pogledom v neskončnost vesolja in človeško delo v njem. Center je ime dobil po Hermanu Potočniku Noordungu, futuristu, raketnem inženirju ter pionirju astronavtike in kozmonavtike vitanjskih korenin. Če ste center v preteklosti že obiskali, naj omenimo, da so z letošnjim letom pripravili novo doživetje v sodelovanju ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter občine Vitanje. V njem se tesno prepletajo področja ohranjanja kulturne dediščine in muzealstva, promocija vesoljske tehnologije in vse bolj zanimivo področje igrifikacije doživetij ter »edutainmenta«. Inovativna pustolovščina, kot so jo poimenovali, združuje reševanje nalog v slogu iger, ki simulirajo resnično življenje, kot so igre pobega, odkrivanje Noordungove zapuščine, premagovanje težav potovanja v vesolje ter soočanje z aktualnimi vprašanji, ki jih prinaša (že vseprisotna) umetna inteligenca.