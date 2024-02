V počastitev 21. februarja, mednarodnega dneva turističnih vodnikov, ste vabljeni, da na promocijskem brezplačnem dogodku spoznate zgodovino nastanka tega pomnika, pa tudi ustvarjalcev, ki so ta spomenik oplemenitili s številnimi skritimi simboli.

Dogodek bo v vsakem vremenu

Vremenska napoved obeta za ta dan oblačno, a suho vreme, turistični vodniki pravijo, da bo šlo vse po napovedanem načrtu ne glede na vreme. Pomnik so postavili na pobudo slovenskih veteranskih organizacij in društva TIGR, za zidovi pa skriva dragocene zaklade zgodovine in umetnosti ter prepleta preteklost s prihodnostjo. Mogočna sedemnadstropna trdnjava predstavlja različna obdobja slovenske zgodovine in prelomne čase, vse od prazgodovine do temačnih obdobij svetovnih vojn in vojne za osamosvojitev Slovenije. Zadnja etaža z razgledno ploščadjo simbolizira pogled v prihodnost.

Ob vstopu v pritličje stolpa se bo nad vami razprostrlo zvezdnato nebo, kakršno je v času poletnega solsticija. Tam pod zvezdami se bo začelo popotovanje skozi slovensko zgodovino. Zagotovo se boste ustavili pri spomeniku, posvečenem najstarejši ohranjeni pisani besedi v slovenskem jeziku – Brižinskim spomenikom. V tej etaži, torej v pritličju, sta tudi življenjski deli Rudija Španzla, slika Ples življenja in smrti ter Veter pozabe. Obe deli sta svojevrsten spomin na grozote in veličastnost prve svetovne vojne.

Blišč in beda vojn

Iz pritličnega dela lahko odidete v kletne prostore, kjer je postavljena razstava Ljudje in vojna. Ta nazorno upodablja blišč in bedo vojn ter nam govori o vplivih vojne na posamezna življenja. Vsekakor je razstava polna čustvenih podrobnosti, ki se vas bodo zagotovo dotaknile.

Iz kleti vas bo pot vodila do pritličja, od tam pa v zgornja nadstropja Pomnika miru na Cerju. Tam se boste lahko seznanili z najpomembnejšimi poglavji sodobne slovenske zgodovine. Poseben poudarek je v razstavnih prostorih omenjenih nadstropij namenjen prvi svetovni vojni in v zvezi s tem še posebej znameniti soški fronti. Zelo pomenljiv je podatek, da je morija na soški fronti v drugem desetletju prejšnjega stoletja največ žrtev pustila ravno na ozemlju, kjer je postavljen pomnik.

Pogled v svetlo prihodnost

Turistični vodniki, ki vas vabijo na obisk, že zdaj opozarjajo na tisti del postavitve razstave, ki prikazuje tudi zgodbo antifašističnega gibanja TIGR in tragično izkušnjo lokalnega prebivalstva, ki je bilo v obdobju vojn prisiljeno k migracijam. Po grozotah fašizma in štirih letih druge svetovne vojne se slovenska zgodba sklene z osamosvojitvijo. Nekaj prav posebnega pa je zadnje, peto nadstropje. Tam je pokrita ploščad, ki ponuja prečudovite razglede na pokrajino in tudi arhitekturno simbolizira pogled v svetlo prihodnost.

Poleg že omenjenih stalnih razstav, Soška fronta ter Človek in vojna, v tretjem in četrtem nadstropju Pomnika miru redno gostijo razstave različnih priznanih umetnikov. V stolpu so tudi prostori turistične informacijske točke. Tam lahko obiskovalci na interaktiven način s pomočjo zaslona na dotik izveste na eni strani več o pomniku, na drugi pa o njegovi okolici. V okolici si lahko ogledate kamnit Borojevićev stol, topniške položaje in kraško jamo Pečinka, ki je dala zavetje vojakom in je urejena kot del zgodovinske dediščine prve svetovne vojne.

V pritličju Pomnika miru je Cerjanka, dokaj neobičajna trgovinica s spominki. V edinstvene umetnine so lokalni pridelovalci, obrtniki, umetniki in ustvarjalci ujeli razigranega duha tega dela Krasa. Vsekakor velja opozoriti še na okrepčevalnico Cerje, kjer vas čakajo domače dobrote in razgled na meandre reke Vipave, Brda, Trnovsko planoto, Alpe in Dolomite. Najbrž ni treba omenjati, da vas tam čakajo domači pršut, toč s polento in pršutom, jota, cesarski praženec, štruklji na sto načinov in frtalja s šparglji. Okrepčevalnica je odprta ob istih dnevih kot pomnik, je pa urnik nekoliko drugačen. Od srede do petka vas bodo postregli med 16. in 23. uro, ob sobotah in nedeljah pa bodo vrata odprli že ob 10. uri.

*** Zbirališče in parkirišče bo pred Pomnikom miru na Cerju (Lokvica 35, Miren). Po sprejemu pred objektom in odkrivanju prvih simbolov v arhitekturi se boste sprehodili skozi pomnik vse do najvišje razgledne točke. Vodenje je primerno za vse starosti in gibalno neovirane. Obvezne prijave na: info@mirenkras.si ali 031 310 800.