V zadnjih letih se v Sloveniji večkrat pojavljajo vprašanja, kje so meje slovenskega kolesarstva. Najboljši slovenski kolesarji so imeli lani sanjsko sezono, v kateri so dosegli rekordnih 36 mednarodnih zmag v enem letu. Za 32 izmed njih sta poskrbela Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki jih je zbral 17 (dve sta z državnega prvenstva in ne štejeta v zgornji zbir slovenskih zmag), in Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), ki jih je dosegel 15. Preostalih šest je dodal Matej Mohorič.

Največji zvezdi slovenskega kolesarstva načrtujeta, da bosta sezono začela v začetku marca. Petindvajsetletni Pogi se bo navijačem predstavil na klasiki Strade Bianche 2. marca, 34-letni Rogla bo v novem dresu nemškega moštva tekmovalno leto začel en dan kasneje na etapni dirki Pariz–Nica. Nekaj je zagotovo. Ob svojem začetku sezone ne bosta mogla postati prva Slovenca z zmago v sezoni, saj sta jih na svoj račun že vpisala člana najbolj slovenske ekipe v svetovni seriji Bahrain-Victorious, in sicer Matej Mohorič in Matevž Govekar.

Naredil natančno to, kar so vedeli vsi

Kot prvi je na dirki po Valencii zmagal kolesar iz Podblice pri Kranju. Kranjčan je v zaključku druge etape storil natanko to, kar so pričakovali njegovi tekmeci. Napadel je na spustu, se v trenutku znebil konkurence in nato sam pripeljal v cilj. »Zaključek etape sem poznal, ker smo si spust ogledali že v času priprav. Najbolj vesel sem dejstva, da sem se zavedal, da sem favorit za zmago, in me to ni zmedlo,« je svojo 24. zmago v karieri opisal vedno zgovorni Matej Mohorič.Z vratolomnim spustom je zopet navdušil vso kolesarsko javnost in dokazal, da je najboljši med vsemi v tej kolesarski prvini.

Mohorič je poskrbel za prvo slovensko zmago v novi sezoni na tekmah najvišjega ranga in prvo svoje ekipe. Bahrain-Victorious pa ni dolgo čakal na novo, ki je bila prav tako slovenska. Mladi sprinter Matevž Govekar je dobil hiter zaključek na dirki po Antalyi in slavil svojo drugo zmago v karieri. »Navdušen sem nad to zmago. Zavedal sem se, da mi etapa ustreza, saj je imela tudi dolg in zahteven vzpon. V sprintu sem poskušal narediti najbolje po svojih močeh in uspelo mi je,« je bil po izjemnem začetku sezone zadovoljen ​Matevž Govekar.

​Blizu tudi Mezgec in Tratnik

Slovenski izkupiček na začetku sezone je sijajen, a bi bil kaj kmalu lahko še boljši. Izjemno pripravljenost je na svojih prvih dveh dirkah prikazal član ekipe Visma-Lease a Bike Jan Tratnik, ki na dveh dirkah še ni bil slabši kot tretji. Ob izjemnem začetku se je Idrijčanu, ki je v močni nizozemski ekipi dobil priložnost za dirkanje na svoj rezultat, izognila le zmaga. Na klasiki v Murcii je bil drugi, na klasiki Jean pa tretji, čeprav mu je pomagal tudi zadnji zmagovalec Vuelte Sepp Kuss. »Odlično je sezono začeti s stopničkami. To je potrditev, da smo pozimi delali dobro in je forma prava,« je bil nad svojimi nastopi na uvodnih tekmah zadovoljen ​Jan Tratnik, ki že danes začenja tudi dirko po Algarveju. Priljubljeni Syuk je bil predvsem na svoji drugi dirki sezone zelo blizu 12. zmage v karieri, a je imel na žalost tehnične težave.

Da še zdaleč ni za v staro šaro, je v sprintih četrte in pete etape dirke po Savdski Arabiji pokazal izkušeni Luka Mezgec. Tesna sprinta je končal na petem in četrtem mestu. Sezono pa je v vlogi pomočnika začel tudi že Domen Novak (UAE Emirates). Slovenska kolesarska smetana pa ni edina, ki navdušuje na mednarodnih cestah. Čeprav se že več let podaja vprašanje o prihodnosti, ko tekmovanje konča zlata generacija, se zanjo očitno ni treba bati. To potrjujeta predvsem člana razvojne ekipe UAE Emirates Gal Glivar in Anže Ravbar. Glivar je to sezono že slavil skupno zmago na dirki Tour of Sharjah, kjer je dobil tudi kronometer. Ravbar je bil v zadnji etapi tretji v sprintu. Nad predstavami mladih Slovencev je navdušen tudi novi športni direktor ​Jan Polanc.»Zmaga vedno pomeni zelo veliko, sploh ker gre za našo novo ekipo, neki nov projekt. Zgodila se je še na domačih tleh. Zelo me veseli, da je Gal v taki formi, da mu je to uspelo,« je povedal nekdanji profesionalni kolesar, ki se odlično počuti v novi vlogi, čeprav odkrito priznava, da bi raje tekmoval. Glivar si je z odlično formo zaslužil tudi nastop v prvem moštvu ekipe na prihajajoči dirki po Ruandi. »Mlademu kolesarju nočemo naložiti prevelikega pritiska. A če bo v takšni formi, zagotovo lahko poseže po lepem rezultatu. Bo tudi vodilni kolesar našega moštva,« je o bližnjih načrtih za najperspektivnejšega kolesarja pri nas dejal Polanc.

*** Mlademu kolesarju nočemo naložiti prevelikega pritiska. A če bo v takšni formi, zagotovo lahko poseže po lepem rezultatu. Bo tudi vodilni kolesar našega moštva. Jan Polanc, športni direktor razvojnega moštva ekipe UAE Emirates