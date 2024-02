Pojutrišnjem se bo v Busanu začelo ekipno svetovno prvenstvo v namiznem tenisu, na katerem bo v moški in ženski kategoriji nastopilo najboljših 40 držav na svetu. Slovenija bo nastopila zgolj v moški konkurenci, kjer ima zelo visoke cilje. Selektorica Andreja Ojsteršek Urh ne skriva, da je cilj Slovenije drugič zapored uvrstitev v ekipni konkurenci na olimpijske igre. Pot do vozovnice za Pariz bo izjemno težka, saj se bo morala slovenska reprezentanca v Južni Koreji uvrstiti najmanj v osmino finala.

Slovenija bo igrala v izjemno zahtevni skupini 7, v kateri je po uvrstitvi na svetovni lestvici favoritinja Brazilija, tekmovali pa bodo še Singapur, Kanada in Malezija. Žreb je namenil, da bo Slovenija prvi tekmovalni dan prosta, 17. februarja se bo pomerila s Singapurjem, 18. z Brazilijo, 19. s Kanado, 20. pa kot zadnjo v skupinskem delu še z Malezijo. Prvi iz vsake od osmih skupin se bo neposredno uvrstil med najboljših 16 držav na svetu, drugo- in tretjeuvrščena iz posameznih skupin pa se bosta po naključnem žrebu 21. februarja pomerila v dodatnem dvoboju. Zmagovalec bo 22. igral v osmini finala, vse do 25. februarja, ko bo veliki finale, pa bodo potekali dvoboji na izpadanje.

Novinec Brin Petrovski

Slovenska selektorica je v reprezentanco poklicala novega člana, in sicer 17-letnega Brina Petrovskega. »Odločitev o četrtem članu z moje strani ni bila težka, saj je Brin v zadnjem obdobju na mednarodnih tekmovanjih pokazal največ. V udarcih ima nekaj več, kar mu lahko omogoča uspešno mednarodno kariero. Hkrati ima ogromno rezerv predvsem v fizični pripravi. Je predan športnik, ki se želi po končani srednji šoli povsem posvetiti namiznemu tenisu,« je novega člana slovenske reprezentance pohvalila Andreja Ojsteršek Urh.

Uspehi Slovenije bodo v prvi vrsti odvisni od Darka Jorgića. Drugi slovenski igralec Deni Kožul je že večkrat dokazal, da lahko premaguje igralce, uvrščene do 150. mesta na svetovni lestvici. Tretji Slovenec po kakovosti Peter Hribar je na zadnjih ekipnih reprezentančnih akcijah že premagal kakšnega tekmeca, vsak njegov uspeh v Busanu pa bo za Slovenijo zelo dobrodošel.

Priprave v Saarbrücknu

»Ko sem tik pred odhodom v Južno Korejo gledala seznam prijavljenih igralcev, na njem ni bilo najboljšega Brazilca Huga Calderana. Zakaj je tako, ne vem, vem pa, da je v zadnjem obdobju v rahli igralski krizi, zato je odpovedal nekaj turnirjev, na katerih naj bi sicer nastopil. Tudi brez Calderana so Brazilci zelo močni, a vsekakor lažje premagljivi. Po uvrstitvi na svetovni lestvici bodo naši največji tekmeci Singapurci. Njihov najboljši igralec Izaac Quek je na svetovni lestvici 56., na zadnjem turnirju v Goi pa ga je Jorgić sicer premagal, a se je krepko namučil. Tudi njihov drugi igralec (Yen En Koen Pang, op. p.) je na svetovni lestvici 80., kar kaže, da je izjemno kakovosten. Močno reprezentanco ima tudi Kanada, ki jo sicer dobro poznamo, najmanj podatkov pa imamo o Malezijcih, ki se bolj udeležujejo turnirjev v Oceaniji in iger Commonwealtha, kjer so na zadnjih presenetili sicer zelo kakovostno Avstralijo,« je tekmece Slovenije opisala slovenska selektorica.

Priprave na prvenstvo so bile po besedah selektorice kakovostne, z izjemo Denija Kožula, ki je imel v Nemčiji klubske obveznosti, jih je preostala slovenska trojica opravila v Saarbrücknu. Prisotnih je bilo nekaj najboljših evropskih igralcev, med katerimi je bil tudi Šved Truls Moregard. Kot posebnost je Andreja Ojsteršek Urh izpostavila, da bo ekipno svetovno prvenstvo potekalo na mizah proizvajalca DHS, ki jih v Evropi sploh ni. »Najbolj se od njih razlikujejo Tibharjeve mize, zato na njih v zadnjem obdobju praktično nismo trenirali. Morda so mizam DHS še najbolj podobne Butterflyjeve. V vsakem primeru bomo v Busan prispeli tri dni pred prvo tekmo. Menim, da je to dovolj časa, da se navadimo na pogoje,« je odločna Hrastničanka. »Naš cilj je preboj v osmino finala, s katero bi ubranili uvrstitev z zadnjega prvenstva. Če izpolnimo cilj, bomo ohranili točke z zadnjega prvenstva ter na svetovni lestvici ostali na mestih, ki vodijo na olimpijske igre (Slovenija je trenutno dvanajsta, op. p.). Če izpademo prej, se bomo kot ekipa težko uvrstili v Pariz, zato si bomo morali udeležbo zagotoviti v posamičnih kvalifikacijah. Moram pa poudariti, da bomo v primeru uvrstitve v osmino finala storili vse, da gremo še korak naprej. V tem primeru bi se zanesljivo uvrstili v Pariz,« je optimistično sklenila Andreja Ojsteršek Urh.

*** 15. igralec na svetovni lestvici je trenutno Darko Jorgić. Peterici Kitajcev na 6. mestu kot najboljši Evropejec sledi Francoz Felix Lebrun. 10-krat zapored, od leta 2000, ko je slavila naslov Švedska, je bila v moški konkurenci ekipni svetovni prvak v namiznem tenisu Kitajska.