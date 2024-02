Osmina finala nogometne lige prvakov danes prinaša para, v katerih sta Bayern iz Münchna in PSG izrazita favorita. Nemško moštvo bo gostovalo v Rimu pri Laziu, ki v letošnji sezoni niti približno ne blesti in je presenetil že s tem, ko se je uvrstil v izločilne boje. Zvezdnika Kyliana Mbappeja in soigralce čaka pot v San Sebastian k Realu Sociedadu, ki pa ne igra več tako prepričljivo, kot je v prvem delu sezone.

Tuchel izgublja kredit

Čeprav bi bilo napredovanje Lazia v četrtfinale prvovrstna senzacija, trener Maurizio Sarri ne izgublja upanja. Hrabri ga dejstvo, da je na zadnji prvenstveni tekmi Bayern klonil proti letos izjemnemu Bayerju s kar 0:3, zaostanek za moštvom iz Leverkusna, ki v letošnji sezoni še v nobenem tekmovanju ni okusil grenkobe poraza, pa znaša že pet točk. Da v slačilnici Bavarcev ni vse idealno, je nakazal tudi izbruh izkušenega Thomasa Müllerja pred televizijskimi kamerami, ko je močno razburjen večkrat ponovil, da morajo igralci, ki igrajo za Bayern, pokazati več. A poraz proti Bayerju bi lahko za Lazio predstavljal tudi oteževalno okoliščino, saj gre verjeti, da bodo igralci trenerja Thomasa Tuchela močno motivirani, da se oddolžijo navijačem. »Čaka nas težka tekma proti ekipi, ki igra dober nogomet. Dobro poznam Sarrija, saj sem sodeloval z njim pri Juventusu. Gre za taktično izjemno podkovanega trenerja, ki zahteva disciplino in agresivnost. Vemo, da bo Lazio dal od sebe 200 odstotkov, zato moramo biti pripravljeni in dati navijačem razlog za veselje,« pravi branilec Bayerna Matthijs de Ligt, ki pri Tuchelu igra manj od pričakovanj.

Da so nekateri navijači Bayerna po porazu proti Bayerju zahtevali Tuchelov odstop, Sarrija ne zanima. Zaveda se, da je Bayern kljub vsemu v vlogi velikega favorita. Bavarci v zadnjih enajstih sezonah lige prvakov v osmini finala niso izgubili tekme, v enajstih od zadnjih dvanajstih primerov pa so napredovali v četrtfinale. V prvem krogu izločilnih bojev ga je uspelo izločiti le Liverpoolu v sezoni 2018/19. »Čakata nas tekmi proti eni najboljših ekip na svetu. Naše možnosti so majhne, potrebovali bi pravi čudež za preboj v četrtfinale. Zavedamo pa se, da je ogromno ekip, ki bi želele biti v našem položaju. Nimamo veliko izgubiti. Če bomo dali vse od sebe, bomo lahko zadovoljni v vsakem primeru,« je povedal Maurizio Sarri, ki je z Laziem v italijanskem prvenstvu trenutno na skromnem osmem mestu.

Alguacil sanja o senzaciji Sociedada

V Parizu se trenutno bolj kot z Realom Sociedadom vnovič ubadajo z vprašanjem o prihodnosti prvega zvezdnika Kyliana Mbappeja, ki naj bi bil vnovič na poti v Real Madrid. Tako je bilo do zdaj že nekajkrat, pa do prestopa na koncu ni prišlo. »Zadnje tri tedne po francoskih televizijskih postajah poslušam samo o Mbappeju in ligi prvakov. Kot da nič drugega ne obstaja. Nihče si ne želi uspeha bolj kot mi, a moramo tudi poskrbeti za to, da pretiran pritisk ne postane težava. Ob tem bi dodal, da PSG še nikoli ni osvojil lige prvakov. Pritisk je na tistih, ki so jo, mi pa bomo le uživali na tokratni poti in videli, kam nas lahko pripelje,« razmišlja trener PSG Luis Enrique. Real Sociedad se je v letošnji sezoni nekaterim nogometnim velikanom že uspešno postavil po robu, saj v skupinskem delu ni poznal poraza. »Trenerja PSG dobro poznam in ga spoštujem. A predstavljajte si senzacijo, če izločimo PSG. Če smo lahko na obeh tekmah v skupinskem delu remizirali z Interjem, ne vidim razloga, da ne bi enakovredno igrali tudi s PSG,« pa pravi trener Reala Sociedada Imanol Alguacil.