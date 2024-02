V srednji šoli knjižnica Dušana Jovanovića

Dušan Jovanović je za časa svojega življenja nedvomno veliko potoval, bral in pisal. Posledično se je v njegovem domu nabrala kopica knjig, monografij, strokovne literature, gledaliških listov in še bi lahko naštevali. Milena Zupančič pa se je po njegovi smrti odločila, da vso njegovo knjižnico podari Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana.