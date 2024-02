Kot smo medtem izvedeli, je SDS za to sejo prijavila kar nekaj govorcev, ki bodo vladi razjasnili pojme o tej tematiki. Med njimi so tista sestrična, ki je predsedniku SDS Janši opravljala bančna gotovinska plačila, pa oni voznik tovornjaka, ki je obrambnemu ministru v Janševi vladi speljal tovornjak, poln zaščitne opreme za državljane, in jo nekje skrivnostno drago prodal, pa seveda tisti znameniti podpredsednik Janševe vlade, ki je po telefonu naročal odobritve bančnih garancij podjetniku za nakup respiratorjev, ki še danes ležijo v skladišču. Prostovoljno se je za predavanje javil tudi neki bosanski državljan, ki je od Janševih kupoval orožje v času tamkajšnje vojne, tako da čakamo samo še na potrditev nastopa tistega podjetnika, ki je v podmiznem nakupovanju vojaških oklepnikov videl čisto trgovanje z biomaso.