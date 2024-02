Zorčič je na seji pojasnil, da je Državna volilna komisija (DVK) 10. januarja prejela odstopne izjave tajnikov dveh volilnih komisij volilnih enot in 14 okrajnih volilnih komisij z območja Ljubljane, ter njihovih namestnikov, skupaj 31 oseb.

Razlogov za odstop v odstopnih izjavah niso navedli. Kot so seznanjeni na DVK, naj bi temu botrovala obremenitev v okviru njihovega dela na upravni enoti, je v izjavi po seji pojasnil Zorčič. A je obenem dejal, da ni prepričan, da so razlogi, ki jih navajajo, tako preprosti. »Nenazadnje smo priča temu, da so tajniki in namestniki tajnikov odstopili skupaj, se pravi nekako dogovorno,« je dodal.

DVK je po prejetju odstopnih izjav načelnico ljubljanske upravne enote Andrejo Erjavec pozvala k posredovanju novih predlogov za imenovanje tajnikov in njihovih namestnikov. A jih je ta nato seznanila, da je na poziv k prijavi prejela zgolj tri soglasja. Novega predloga načelnice na DVK doslej niso prejeli. Se bo pa Zorčič z njo sestal v sredo.

A člani DVK so se danes strinjali, da komisija niti njena služba nimata nikakršnih pristojnosti ali pooblastil, da bi lahko kakorkoli posegli v (pre)razporeditev dela zaposlenih na upravni enoti. Opozarjali so tudi, da je časa malo. Akt o razpisu volitev bi namreč lahko bil v uradnem listu objavljen zadnji teden v februarju, nato pa bi se v prvi polovici marca začela volilna opravila.

»Če bomo priča temu, da del volilne enote, torej tisti del, ki spada pod Upravno enoto Ljubljana, ne bo zagotovil tega kadrovskega potenciala, ki ga potrebujemo, so volitve v sami Ljubljani lahko tudi ogrožene,« je v izjavi po seji posvaril Zorčič.

Kot je poudaril, je na načelnici upravne enote, da delo organizira organizira na način, da bodo lahko ti ljudje lahko opravljali tudi tista dela, ki so potrebna v okviru volilnih opravil. »V okviru organiziranja dela na upravni enoti mora vsak načelnik poskrbeti za določeno število tajnikov in namestnikov tajnikov. Tu je zakon jasen. Ne moremo reči, da so volitve predmet naše proste presoje, volje, ali si želimo delati ali ne,« je menil.

Trenutno v proračunu primanjkuje več kot 920.000 evrov

V prvi vrsti gre tako za odgovornost načelnika vsake upravne enote, nato pa ministrstva za javno upravo. Slednje je namreč tisto, ki določa delovanje upravnih enot in načelnikov, ter je pristojno, da od načelnikov zahteva izvrševanje njihovih nalog, opozarjajo na DVK.

Kar zadeva delo volilnih komisij, območje ljubljanske upravne enote po Zorčičevih besedah ne odstopa od drugih upravnih enot. Kot je dejal na seji, so se v preteklosti sklepale tudi določene podjemne pogodbe na podlagi meril, ki niso jasna. Sam tej praksi ne želi slediti.

Sicer pa je novi direktor službe DVK opozoril, da v državnem proračunu za izvedbo evropskih volitev ni zagotovljenih dovolj sredstev in da trenutno v proračunu primanjkuje več kot 920.000 evrov. Zato je finančno ministrstvo zaprosil za sestanek, a se na ministrstvu zaenkrat še niso odzvali.

DVK se je na današnji seji seznanila tudi s primopredajnim poročilom prejšnjega direktorja službe DVK Dušana Vučka. Poleg tega so sprejeli sklepe o razrešitvah in imenovanjih nekaterih predsednikov in članov okrajnih volilnih komisij ter tajnikov volilnih komisij in njihovih namestnikov, pa tudi sklep o spremembi sedežev nekaterih volilnih komisij.