Omenjenim 28 posameznikom bo prepovedan vstop na ozemlje Francije, je v izjavi sporočilo francosko zunanje ministrstvo. Zapisali so še, da Francija obsoja nesprejemljivo nasilje izraelskih naseljencev nad Palestinci, ki se je v zadnjih mesecih okrepilo.

»Francija prav tako podpira sankcije proti nasilnim izraelskim naseljencem na ravni EU. Kolonizacija je nezakonita v skladu z mednarodnim pravom in se mora končati, saj bo le tako mogoče vzpostaviti palestinsko državo. To je edini način, da bi lahko Izraelci in Palestinci živeli eden ob drugem, v varnosti in miru,« so dodali.

Sankcije proti štirim judovskim naseljencem zaradi nasilja nad Palestinci na Zahodnem bregu je v ponedeljek napovedala tudi Velika Britanija, pred tem pa je v začetku meseca sankcije proti več skrajnim naseljencem z izvršnim ukazom uvedel tudi ameriški predsednik Joe Biden.

Judovski naseljenci so lani ubili najmanj deset Palestincev in požgali več deset palestinskih domov na zasedenem Zahodnem bregu, kar po podatkih izraelske skupine za človekove pravice Ješ Din predstavlja najbolj nasilno leto v zgodovini njihovih napadov.

Na Zahodnem bregu med približno tremi milijoni Palestincev živi okoli 490.000 judovskih naseljencev, njihove naselbine pa po mednarodnem pravu niso zakonite. Več kot 200.000 jih živi tudi v nezakonitih naselbinah v vzhodnem Jeruzalemu.