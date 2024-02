V regiji Harkov sta bila v vasi Kurilivka blizu mesta Kupjansk ubita dva moška, še dve osebi pa sta bili v obstreljevanju kmetijskega objekta ranjeni, je javil guverner Oleg Sinegubov. Nekaj ur pozneje je bilo tarča topniškega napada mesto Vovčansk prav tako v regiji Harkov in blizu meje z Rusijo. Na lokalni tržnici je umrla ženska, še ena pa je bila ranjena, izhaja iz sporočila guvernerja.

V regiji Herson na jugu, ki je skoraj vsakodnevno tarča obstreljevanja, je bila na dvorišču lastne hiše v vasi Lvove ponoči ubita 83-letna ženska, je sporočil regionalni guverner Oleksander Prokudin. Še en moški je umrl v obstreljevanju v mestu Nikopol na jugovzhodu države.

Glede na sporočilo ukrajinske vojske je Rusija ponoči izstrelila 23 dronov šahed, od katerih so jih 16 sestrelili nad Hersonom, Zaporožjem in Dnipropetrovskim. Guverner slednje, Sergij Lisak je poročal o obsežnem napadu z droni, od katerih jih je nekaj zadelo svoje cilje, med drugim na energetskem in infrastrukturnem omrežju mesta Dnipro.

O treh smrtnih žrtvah na vzhodu Ukrajine, v regiji Lugansk, poročajo tudi proruske oblasti, ki jih je na zasedenem ozemlju postavila Moskva.