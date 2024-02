»Po ponedeljkovih napadih na Rafo se vse bolj dejansko izrisuje, kaj je dejanski načrt Izraela. To, kar se dogaja, kaže na to, da je edini načrt, ki ga trenutno ima Izrael, da dobesedno zmanjša število Palestincev na območju Gaze,« je danes ob predstavitvi pobude dejal vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec.

Opozoril je, da Izrael na območju Gaze izvaja etnično čiščenje, ki se dogaja tudi na okupiranem Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu. »To je zelo skrbno načrtovan poskus države Izrael, da izvede genocid nad Palestinkami in Palestinci. Glede tega ni več nobenega dvoma,« je dodal in poudaril nujnost, da se tako Slovenija kot mednarodna skupnost bolj angažirata pri preprečevanju genocida v Gazi.

Poslanska skupina stranke Levica v pobudi, ki jo je naslovila na zunanjo ministrico Tanjo Fajon, slovensko diplomacijo in vlado, zato predlaga, da Slovenija pokliče izraelskega veleposlanika na zagovor, da se uvede sankcije proti Izraelu, da se Slovenija pridruži tožbi Južne Afrike zproti Izraelu, in da se okrepijo in pospešijo prizadevanja za rešitev dveh držav,«

Slovenija je po besedah poslanke Levice Nataše Sukič kot nestalna članica Varnostnega sveta ZN sicer naredila nekaj potez, vendar pa v Levici želijo, da postane resničen zgled in potegne za sabo tudi druge evropske države. »Molk EU ob genocidu, ki ga gledamo vsak dan, je nedopusten,« je ob predstavitvi pobude opozorila Sukičeva.

V Levici pozdravljajo odločitev SD o nadaljnjem sodelovanju v koaliciji

Sicer pa v Levici pozdravljajo odločitev SD, ki je kljub aferi sodna palača pripravljena nadaljevati delo v koaliciji. Šef poslancev Levice Matej T. Vatovec je v današnji izjavi za medije izrazil zadovoljstvo, da je konferenca SD v ponedeljek kljub vsemu strnila vrste in opravila iskren pogovor. »V Levici jih štejemo za tvornega koalicijskega partnerja, mislim, da tudi prispevajo k temu, da koalicija deluje. Pred nami imamo število pomembnih projektov, ki jih moramo izpeljati. To lahko dosežemo samo skupaj, tako kot smo si začrtali v koalicijski pogodbi,« je poudaril.

Vatovec je tudi dejal, da so obvestilo predsednika vlade o odstopu ministrice v DZ pričakovali »že včeraj«, vsekakor pa »danes oziroma čim prej«. Kot je ocenil, mora koalicija »snežno kepo«, ki jo je sprožila zgodba okoli nakupa prostorov na Litijski, ustaviti, in se posvetiti programsko pomembnejšim stvarem za koalicijo. »Ob tem pa seveda narediti vse za to, da se tovrstne prakse ne bodo ponavljale,« je še dodal.