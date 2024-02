Pričakovanja so se izpolnila. Nedeljski finale ameriške profesionalne lige ameriškega nogometa je bil najbolje gledan Super Bowl v zgodovini tekmovanja. Po podatkih televizijske postaje CBS, ki je prenašala tekmo, in lige NFL si je obračun med Kansas City Chiefs in San Francisco 49ers v živo prek televizijskih zaslonov in na spletnih platformah za pretakanje v povprečju ogledalo 123,4 milijona ljudi. To je kar sedem odstotkov več od lanskega prenosa Super Bowla, ki je zbral 115,1 milijona povprečne gledanosti in predstavljal dosedanji rekord gledanosti finala.

Čeprav je rekordno gledanost največjega športnega dogodka v ZDA skoraj pričakovati iz leta v leto, je letošnja rast vseeno izjemna. O tem priča tudi podatek, da je večjo gledanost na ameriških televizijah zbral samo še pristanek Apolla 11 na Luni, ki velja za enega najpomembnejših dogodkov v zgodovini človeštva in vsekakor za največji človeški mejnik od izuma televizije. Pristanek na luni je gledalo prek 150 milijonov gledalcev, ameriški športni praznik pa je letos zaostanek zmanjšal samo še na slabih 27 milijonov. Razlog za podvig ni zgolj športni. Ameriški nogomet je v ZDA v zadnjem desetletju utrpel kar občuten padec priljubljenosti. Naskok pred ostalimi športi sicer še vedno ostaja nepremostljiv, je pa zanimanje pričelo padati zlasti med mladimi. To vse se je spremenilo septembra 2023, ko se je pevka Taylor Swift, sicer z naskokom najbolj popularna oseba v ZDA, udeležila prve tekme ekipe Kansas City Chiefs. Dogodek je sprožil govorice, da se je med pevko in »tight endom« Travisom Kelcejem vnela romanca. Govorice so se kmalu potrdile, zanimanje ameriške mladine za športa pa je poletelo v nebo. Prodaja dresov enega najboljših igralcev na svojem položaju v zgodovini lige je isti mesec zrasla za kar 400 odstotkov.

O zabavnosti novega navdušenja nad športom, ki ga je bilo čutiti zlasti med dekleti, pričajo tudi anekdote slavnih Američanov. Novinar Chuck Todd, ki je do nedavnega vodil priznano televizijsko oddajo Meet the Press (gre za oddajo z najdaljšim stažem v zgodovini ameriške televizije), je novembra lani na podcastu slovitega športnega novinarja Tonyja Kornheiserja priznal, da je njegova hči utelešenje fenomena, ki je že tako bogato ligo NFL zasul z dodatnimi gorami denarja. »Moja hči je v petek prišla domov in mi vsa navdušena rekla, da Chiefs igrajo proti Eagles. Pridi, morava iti na to tekmo. Mislim, da bo tam,« se je spominjal Todd. »Sklepala je, da bo tekma v Philadelphii. Ko sem ji pojasnil, da je tekma v Kansas Cityju, mi je rekla, v redu. Ali lahko greva? Zaradi najmanjše verjetnosti, da bo tam? Ja, lahko bi bila na stadionu, ko bo ona tam.« Ob tem je pojasnil, da pred tem nikdar v življenju ni kazala niti najmanjšega zanimanja za ameriški nogomet. Podobne prigode so preteklo sezono doživeli v marsikaterem gospodinjstvu v ZDA.

Najbolj zabavni oglasi letošnjega Super Bowla

Naval zanimanja in rekordna gledanost Super Bowla, ki si ga je po podatkih analitičnega podjetja Nielsen vsaj za trenutek ogledalo prek 202,4 milijona ljudi, je pomenil, da so na svoje prišli tudi oglaševalci. Slednji so za 30 sekund oglasa sicer res morali odšteti sedem (7!) milijonov dolarjev, a so dobili izpostavljenost, ki se je ne da primerjati z ničemer drugim. Super Bowl oglasi so tudi sicer že vrsto let posebna kategorija. Prav zaradi visoke cene in izpostavljenosti jih običajno krasi še posebna domiselnost, pogosto tudi veliko smisla za humor. Najbolj legendaren oglas, ki je bil kadarkoli predvajan med Super Bowlom, pa je mojstrovina Ridleya Scotta, sicer režiserja Osmega potnika in Iztrebljevalca. Posnel ga je za Apple in se glasi 1984. Vse ostalo je televizijska oglaševalska zgodovina.

Zelo humorno so se oglasov lotili tudi letos. Na lestvici najbolj posrečenih oglasov smo v precepu med dvema. Morda zaradi prismuknjenosti minimalno prednost pripisujemo oglasu za krofe Dunkin' Donuts, v katerem se pred Jeniffer Lopez osmešijo Ben Affleck, Matt Damon in Tom Brady.

Tesno za petami je oglas zavarovalniške družbe State farm, ki je na pomoč pri snemanju oglasa poklicala Arnolda Schwarzeneggerja. Ta je s svojo prezenco lepo zapolnil kadre, a se je na obup snemalnih ekip vselej zalomilo zaradi avstrijskega naglasa in pregovorne nezmožnosti izgovarjanja črke R. Stvar je bila tako huda, da je moral na koncu na pomoč priskočiti celo Arnoldov nekdanji »dvojček«.

Na stopničke si zagotovo zasluži tudi BMW z oglasom, ki gledalcu ponuja vpogled v neizprosno najedanje množic, ko srečajo slavnega igralca s posebej značilnim načinom govorjenja. Ker je bil Arnold že zaseden, so pri BMW-ju izbrali Christopherja Walkena. Ta po posebnosti govora za Avstrijcem vsekakor ne zaostaja.