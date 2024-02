S pokopom pusta in vrnitvijo oblasti županji Nuški Gajšek se bo končalo 64. Kurentovanje na Ptuju. V Cerknem pa bodo v skladu z več metrov dolgo obsodbo Pusta usmrtili z drvarskim kladivom, botom. Tudi na Hrušici pri Jesenicah na Gorenjskem se pustu ne obeta nič dobrega, saj ga bodo sežgali. V nekaterih delih države pa bo zadnje dejanje letošnjih pustnih dni s pokopom pusta šele v sredo, ko se bo že začel 40-dnevni post pred veliko nočjo.

Z zaključkom norčij so najbolj pohiteli v Mariboru: pustno rajanje se je v organizaciji Zveze prijateljev mladine Maribor začelo že ob desetih dopoldne.

Naš fotograf Bojan Velikonja pa je posnel utrip na ljubljanskih ulicah. Videti je bilo v tem času tradicionalne indijanke in čarovnice, še vedno so priljubljene bolj ali manj usklajene skupinske maske. Vzgojiteljice v vrtcih so tudi letos tvorno sodelovale z najmlajšimi. Morda niste vedeli, a telebajski so še vedno v modi. Drugi so stopili v korak s časom in proslavili začetek kitajskega leta zmaja. Več v fotogaleriji.