Na krovu letala Bombardier Challenger 600 je bilo po podatkih Zvezne uprave za letalstvo pet ljudi. V soboto je urad šerifa okrožja Collier objavil, da sta v nesreči umrla 50-letni pilot in 65-letni kopilot, oba s Floride.

Podatki s spletne strani za sledenje letalskemu prometu FlightAware kažejo, da je letalo vzletelo z letališča Ohio State University malo po 13. uri, namenjeno pa je bilo na letališče v Naplesu.

Preživele so prepeljali v bolnišnico, stari so med 23 in 35 let.

V nesreči sta bili poškodovani tudi dve vozili. 48-letni voznik enega od njiju se je lažje poškodoval.

WATCH: New video shows Friday's plane crash on I-75 in Naples, Florida pic.twitter.com/M8EvNtgcxv — BNO News (@BNONews) February 12, 2024

Nesrečo preiskujeta Urad za letalstvo in Nacionalni odbor za varnost v prometu.