Izraelska vojska je danes sporočila, da je v okolici mesta Han Junis v Gazi ubila več kot 30 teroristov in z »usmerjenimi napadi na teroristično infrastrukturo, ostrostrelci in patruljami« okrepila nadzor nad območjem, poročata nemška tiskovna agencija dpa in spletni portal katarske televizije Al Jazeera.

Medtem se nadaljujejo svarila Izraelu pred napovedano ofenzivo v mestu Rafa na skrajnem jugu Gaze, kamor se je pred izraelskim bombardiranjem, obstreljevanjem in ostrostrelci zateklo več kot 1,4 milijona Palestincev. Izrael so k prekinitvi ognja v zadnjih dneh večkrat pozvali Združeni narodi, pa tudi Kitajska in Iran.

Ameriški predsednik Joe Biden in jordanski kralj Abdulahsta v ponedeljek po srečanju v Beli hiši izpostavila, da je nujno zaščititi civiliste v Gazi. »Veliko ljudi je bilo razseljenih, večkrat razseljenih, saj so bežali pred nasiljem na severu, zdaj pa so nakopičeni v Rafi, izpostavljeni in ranljivi,« je dejal Biden.

Poudaril je, da se večja vojaška operacija v mestu »ne sme nadaljevati brez verodostojnega načrta za zagotovitev varnosti tamkajšnjih prebivalcev«. Ljudje so namreč v iskanju zatočišča pred silovitim bombardiranjem začeli bežati iz mesta Rafa, več sto se jih je celo odpravilo nazaj proti osrednjemu delu Gaze. Biden je ob tem izrazil odločno nasprotovanje prisilni selitvi Palestincev iz Gaze.

Na novinarsko vprašanje, ali izraelski premier Benjamin Netanjahu posluša njegovo mnenje o Rafi, je Biden še pred srečanjem z Abdulahom v šali dejal, da njegovo mnenje vsi poslušajo. Ameriški mediji poročajo, da je Biden jezen na Netanjahuja, o katerem se za zaprtimi vrati izraža zelo kritično. »ZDA si prizadevajo za dogovor o talcih med Izraelom in Hamasom, ki bi vodil do vmesnega obdobja miru v Gazi vsaj za šest tednov,« je dejal Biden. Dodal je, da bi se sprti strani lahko v tem času lahko dogovorili tudi za dolgotrajnejše premirje.

Biden: Dolgoročen mir je mogoče doseči le z rešitvijo dveh držav

Abdulah se je po drugi strani zavzel za takojšnje premirje in za zadostno humanitarno pomoč prebivalcem Gaze. »Ne moremo si privoščiti izraelskega napada na Rafo, ki bo zagotovo povzročil novo humanitarno katastrofo,« je dejal Abdulah. Predsednik in kralj sta se strinjala tudi, da je dolgoročen mir mogoče doseči le z rešitvijo dveh držav. Abdulah je pri tem vztrajal, da bo imela palestinska država prestolnico v Vzhodnem Jeruzalemu.

Jordanski kralj je navedel, da je v Gazi že več kot 100.000 ubitih, ranjenih ali pogrešanih Palestincev, večinoma žensk in otrok. Dodal je, da je bilo na Zahodnem bregu od 7. oktobra pobitih 400 Palestincev. Trpljenje Palestincev je priznal tudi Biden, ki je med drugim izpostavil, da več tisoč otrok nima dostopa do hrane, vode in drugih osnovnih potrebščin. Ob tem je poudaril, da zanj ostaja prioriteta osvoboditev preostalih talcev v rokah Hamasa in poraz palestinskega islamističnega gibanja.

Palestinske oblasti je pozval k nujnim reformam in dejal, da palestinska država ne bo smela dajati zavetja terorističnim skupinam, kot sta Hamas in islamski džihad.

V Kairu srečanje vodij Cie in Mosada ter katarskega premierja o premirju v Gazi

Direktor ameriške obveščevalne agencije Cia William Burns, vodja izraelske obveščevalne službe Mosad David Barnea in katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani se medtem danes v Kairu sestajajo s predstavniki Egipta, da bi razpravljali o premirju v Gazi. »Hamas in frakcije čakajo na izid srečanj v Kairu,« je za AFP pod pogojem anonimnosti povedal predstavnik palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Dodal je, da je gibanje odprto za razpravo o vsaki pobudi, ki bi pripeljala do konca izraelske agresije v Gazi.

Zadnji pogovori o novi prekinitvi ognja so konec januarja potekali v Parizu. Na njih so sodelovali predstavniki ZDA, Izraela, Katarja in Egipta. Osnutek predloga, ki so ga pripravili ameriški pogajalci, je takrat predvideval, da bi palestinske oborožene skupine izpustile več kot 100 talcev, Izrael pa bi v zameno omogočil prekinitev spopadov za dva meseca.

Hamas je med napadom na Izrael 7. oktobra, v katerem je bilo ubitih 1140 ljudi, večinoma civilistov, zajel okoli 250 talcev. Po več izmenjavah za Palestince, zaprte v izraelskih zaporih, jih gibanje v Gazi zadržuje še 132. V siloviti povračilni ofenzivi izraelske vojske je bilo v enklavi po zadnjih podatkih od 7. oktobra ubitih najmanj 28.473 ljudi, več kot 68.000 pa je ranjenih.Izraelska vojska je zgolj v zadnjem dnevu ubila 133 Palestincev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iz sveta se v luči velikega števila žrtev in katastrofalnih humanitarnih razmer v Gazi vrstijo pozivi po prekinitvi sovražnosti in rešitvi dveh držav.