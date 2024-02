#video Dončićev trojni dvojček za peto zaporedno zmago

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA zabeležili peto zaporedno zmago. V svoji dvorani so s 112:104 ugnali Washington Wizards. Slovenski as Luka Dončić, ki je zaradi udarca v obraz med tekmo prejel nekaj šivov, je ob zmagi dosegel trojni dvojček s 26 točkami, 15 podajami in 11 skoki.