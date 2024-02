Dva tedna po tem, ko je Francija po burnih javnih razpravah sprejela zakon o priseljevanju, ki so ga ustavni sodniki pred tem očistili neustavnih omejevanj pravice do francoskega državljanstva, vlada Emmanuela Macrona spet dviguje temperaturo. Odločila se je odpreti vprašanje avtomatične pravice do francoskega državljanstva za vsakogar, ki se rodi na ozemlju Francije. To »pravico tal« (»droit au sol«) hoče namreč ukiniti na otočju Mayotte, ki je veliko kot Krk in leži v Indijskem oceanu severno od Madagaskarja.

Na tem otočju, ki je leta 2011 postalo stoprvi francoski in peti prekomorski departma (poleg Reuniona, Guadeloupa, Martiniqua in Gvajane), zaradi »pravice tal« že vrsto let opažajo velik naval nosečnic z bližnjih otokov neodvisne države Komori, kjer je življenjski standard precej nižji. Pri treh četrtinah porodov na Mayottu so matere prišle s Komorov. V zadnjem času pa prihajajo tudi nezakoniti priseljenci iz Somalije.

Zaradi prenaseljenosti in revnih migrantov se na Mayottu, kjer uradno živi 320.000 ljudi, kar je petkrat več kot pred 40 leti, razraščajo revščina, kriminal in zlasti v zadnjih mesecih ulično nasilje, tako da si ljudje ponoči ne upajo ven, otroke morajo spremljati v šolo, na ulicah pa prihaja do spopadov mladih tolp s policijo.

Goljufije z očetovstvom

Otočje, ki ima že tako težave s pitno vodo, je zdaj prizadela še suša. Zadnje tri tedne domačini, ki so večinoma temnopolti, z blokiranjem cest zahtevajo ustavitev priseljevanja. Mnogi se po drugi strani bojijo, da bo odprava »pravice tal« povzročila upor velikih razsežnosti med nezakonitimi migranti. K vsemu temu pa je treba dodati še zahteve Komorov po priključitvi Mayotta. Macronova vlada je že leta 2018 sprejela zakon, po katerem otrok, rojen na Mayottu, dobi državljanstvo le z dokazilom, da je eden od staršev pred njegovim rojstvom vsaj tri mesece z urejenimi dokumenti bival na otoku. V zadnjih letih je zato prihajalo do goljufij glede očetovstva.

Konec tedna pa je notranji minister Gérald Darmanin sporočil, da bo na otočju odpravljena »pravica tal« in da bo v tem departmaju državljanstvo dobil samo novorojenček, čigar starši oziroma vsaj eden od staršev je francoski državljan. »Ne bo več mogoče priti na otok pred porodom, da bi otrok dobil francosko državljanstvo,« je pribil Darmanin. Vendar bo za to potrebna ustavna sprememba, saj je »pravica tal« vpisana v ustavo. Menda sicer ne bo težav s potrebno večino v skupščini in senatu, ker se bo v obeh domovih vlada lahko oprla na desničarske republikance, ki so zelo zadovoljni s sporočilom notranjega ministra.

Skrajna desnica za enako pravilo v vsej Franciji

Na levici projektu vlade nasprotujejo. Voditeljica liste zelenih za evropske volitve Marie Toussaint pravi: »S tem ko vlada odpravlja pravico tal na Mayottu, ne bo odpravila tamkajšnjih težav, ampak bo samo načela temelje naše republike. Rušenje naših vrednot s strani predsednika, ki hoče dohiteti skrajno desnico, je velik in nevaren korak nazaj.«

Iz skrajno desnega Nacionalnega zbora, ki se mu pod vodstvom Marine Le Pen obeta velika zmaga na junijskih evropskih volitvah, pa zahtevajo odpravo »pravice tal« po vsej Franciji. Pri tem poudarjajo, da ne gre za radikalno zahtevo, saj v redko kateri državi velja »pravica tal«. Poleg Francije so ena redkih takšnih držav še ZDA.