Nasveti za preživetje konca sveta

Nekoč so vladarji vpoklicevali vojake, jih gnali na tuje in jim povedali, koga morajo ubiti in zakaj je to dobro. Kdor se je upiral, je bil usmrčen, večina je padla v bojih, včasih so vladarju pridobili kos ozemlja in kakšen grad. Postopoma so morali vladarji postati previdnejši, govorili so, da naj bi bila vojna v interesu ljudstva. Tako je bilo pobitih okoli 80 milijonov ljudi, v zameno smo dobili slogan »nikoli več«. Mi smo ga vzeli zares, saj so nam politiki Afganistan, Vietnam, Korejo predstavljali kot lokalne vojne. V Evropi je bila vojna še vedno tabu. Prvi ga je prelomil Milošević, a so jugoslovansko vojno hitro spet imenovali za lokalno, »balkansko« zadevo, poboji muslimanov pa da so nekako … manj hudi ...