Imela je srečo – zunaj jo je čakala družina

V Knjižnici Šiška smo se pogovarjali z danes 49-letno Majo Zajec, ki je zaradi poskusa uboja, storjenega v afektu, tri leta preživela za zapahi. Čeprav je že dobri dve leti na prostosti, še vedno ne more zadihati s polnimi pljuči. Po tem, ko je svoj greh odslužila, ji družba zaradi stigme in zahtev po potrdilu o nekaznovanosti to onemogoča.