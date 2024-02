Pristopite še k svetilkam, lepo prosimo!

Včeraj smo v Dnevniku objavili pojasnilo ljubljanskega oddelka za kulturo, da oddelek za kamen in štukaturo restavratorskega centra zavoda za varstvo kulturne dediščine na znamenitem Zmajskem mostu v Ljubljani izvaja »čiščenje bakrenih skulptur zmajev, h kateremu so pristopili, ker so bili zmaj, podstavek in delno ograja na Petkovškovem nabrežju podvrženi vandalizmu nedavnega protesta«.