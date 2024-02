Po tem ko je nekaj razvpitih spletnih vplivnežev priporočalo zdravilo ozempic, je zanimanje za zdravilo močno naraslo. Proizvajalec, dansko farmacevtsko podjetje Novo Nordisk, je zato kmalu predstavilo sestrsko zdravilo wegovy, ki sicer temelji na isti učinkovini kot ozempic, a se ga predpisuje za zdravljenje debelosti.

Hitrejši občutek sitosti

Kar zdravili dela učinkoviti, je semaglutid, ki se v telesu obnaša enako kot v črevesju proizvedeni hormon GLP-1. Poenostavljeno povedano učinkovina zavira apetit, zaradi česar imajo tisti, ki jo uživajo, hitreje občutek sitosti in posledično v telo vnesejo manj kalorij. Zdravilo se sicer injicira enkrat tedensko, namenjeno pa je ljudem s hujšimi oblikami debelosti, pri katerih indeks telesne mase presega 30, poleg tega pa imajo še vsaj eno z debelostjo povezano bolezen. K popularnosti so bistveno doprinesli spletni vplivneži in zvezdniki, kakršna sta Kim Kardashian in Elon Musk, ki je pred časom obelodanil, da je z zdravilom wegovy izgubil deset kilogramov.

Raziskave so pokazale, da uporabniki zdravila lahko izgubijo tudi do deset odstotkov svoje mase, a ne gre za dolgoročno rešitev. Ko oseba preneha jemati zdravila, izgubljeni kilogrami pogosto pridejo nazaj, poleg tega jemanje zdravila lahko spremljajo stranski učinki, kot so driska, glavobol, slabost in bruhanje.

Primerjave z viagro

Nič od tega še zdaleč ni upočasnilo povpraševanja hitrega hujšanja željnih ljudi. Odkar se je razširilo, da izdelek lajša hujšanje, podjetje Novo Nordisk beleži strmo rast. Pred nedavnim je celo pridobilo naziv najvrednejšega evropskega podjetja. Konec januarja so iz podjetja sporočili, da je njihov letni neto dobiček poskočil za 51 odstotkov na 83 milijard danskih kron (11 milijard evrov), ob čemer finančni direktor priznava, da jih je vse skupaj presenetilo, rast pa napovedujejo tudi za 2024. Profesor Kurt Jacobsen s kopenhagenske poslovne šole pravi, da je morda viagra edino zdravilo, ki se lahko primerja s popularnostjo wegovyja.

Ali lahko v podjetju sploh sledijo naročilom, bo treba še videti, medtem opozarjajo analitiki. Povpraševanje je namreč tako veliko, da ga ne dohajajo, kar priznava tudi finančni direktor, ki pravi, da nove tovarne gradijo kot še nikoli doslej. Dobavljivost obeh zdravil je sicer pogosto motena.

Dobički podjetja imajo velik vpliv na celotno dansko gospodarstvo. Danska gospodarska rast je v 2023 znašala 1,1 odstotka, če iz izračuna izvzamemo farmacevtski sektor, pa se zmanjša za 0,8 odstotka.

Podjetju Novo Nordisk, ki se je pred tem osredotočalo na proizvodnjo inzulina, je sekira padla v med 2004 z odkritjem semaglutida, ki so ga prodajali kot zdravilo za diabetes. Da ozempic pomaga pri hujšanju, je bilo presenečenje tudi zanje. Dovoljenje za prodajo na območju ZDA ima zdravilo od leta 2017, v EU pa od 2022. V zadnjih mesecih je še nekaj drugih podjetij pridobilo dovoljenje za prodajo podobnih zdravil, zaradi česar se v Novo Nordisk ne obremenjujejo. »Tržni potencial je tako velik, da je prostora za dva ali celo več konkurentov,« ocenjujejo.

Popularnost zdravil za hujšanje je pokazala, kako zelo je naša družba obsedena z lepotnimi ideali, po katerih trenutno velja, da je lepo tisto telo, ki je vitko. Na to opozarja tudi Maria Kruger, predstojnica danskega združenja za splošno medicino, ki ugotavlja, da sta zaradi velikega povpraševanja ozempic in wegovy teže dostopni tistim, ki bi ju najbolj potrebovali. Pri tem je imela v mislih ljudi s sladkorno boleznijo in tiste, ki imajo hude težave z debelostjo. »Bolniki, ki se resnično borijo s težo, imajo še kakšne pridružene bolezni in morda ne morejo delati, a si tega zdravila ne morejo privoščiti,« je opozorila.