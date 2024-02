Po poročanju poljske tiskovne agencije PAP so poljski kmetje na mejnem prehodu Dorohusk vzhodno od poljskega mesta Lublin v nedeljo ustavili tri ukrajinske tovornjake, ki so po carinjenju vstopili na Poljsko. Odprli so poltovornjake, zaradi česar se je del žita raztresel na cesto, je danes sporočila lokalna policija. Poljska policija incident preiskuje.

Poljski kmetje že od lani protestirajo proti predpisom EU, ki nekaterim ukrajinskim kmetijskim proizvodom omogočajo brezcarinski dostop na trge EU. Kmetje trdijo, da je to povzročilo padec cen njihovih pridelkov in otežilo njihovo prodajo na domačem trgu.

Ukrajinski veleposlanik na Poljskem je poljske oblasti pozval k odločnemu odzivu na incident. Po poročanju ukrajinskega portala European Pravda je veleposlanik Vasil Zvarih povedal, da so bili tovornjaki zapečateni in da so bili namenjeni v Litvo.

Namestnik ukrajinskega ministra za gospodarstvo Taras Kačka je opozoril, da bo pomanjkanje odziva poljskih oblasti na uničen tovor vodilo v še več sovraštva in političnega nasilja.

Ukrajinsko ministrstvo za kmetijstvo je namerno uničenje žita ostro obsodilo. Kritičen je bil tudi župan ukrajinskega Lvova Andrij Sadovij. »Ukrajinci dobesedno zalivajo s krvjo polja, na katerih raste to žito,« je poudaril na družbenih omrežjih. Tiste, ki so razsuli žito, pa je označil za proruske provokatorje, poroča AFP.