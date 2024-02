Obrazi nevladnikov: Marko Luštrek, Nordijsko športno društvo Medvode – »V šport želimo pritegniti čim več mladine.«

Marko Luštrek, predsednik Nordijskega športnega društva Medvode, teče na dolge proge. Figurativno in dobesedno. Predsednik društva je bil že med leti 2008 in 2011, potem pa je za devet let odšel delovno v Rusijo. Ko se je vrnil, so ga kolegi prosili, naj spet prevzame funkcijo. To je zaradi dinamične in odlične ekipe v društvu, sestavljene predvsem iz staršev otrok in nekdanjih tekačev, tudi z veseljem storil. Marko je športnik od mladega, še najrajši pa ima smučarski tek. Tek na smučeh v ospredje postavljajo tudi v društvu, sicer pa otrokom in mladim omogočajo spoznavanje z različnimi športi denimo nordijsko hojo, veslanjem, kolesarjenjem, tekom in spodbujajo razvoj vrhunskih tekmovalcev in tekmovalk.