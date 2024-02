Doba ekscentričnih multimilijarderjev

V dobi ekscentričnih multimilijarderjev in zapravljivih bogatašev se počasi, a dovolj zanesljivo spreminjajo tudi pravila življenja običajnega ljudstva. Predvsem nepremičnine jih zanimajo, cene razkošnih hotelov s petimi zvezdicami so postale nedosegljive, stanovanja v središčih večjih mest oziroma pomembnejših središč so rezervirana zgolj za najbogatejše. Izbranci kupujejo vodne vire, ki bodo v kratkem naše največje bogastvo. Gre za iste ljudi, ki noro vlagajo tudi v neumnosti, kot so recimo amaterski vesoljski programi, in vsajajo v tuje, ne v svoje glave mikročipe, ki bodo spremenili prihodnost.