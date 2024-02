Ob vseh protestih in svarilih mednarodne skupnosti, tudi ZDA (ki pa Izraelu še naprej dobavljajo vodene izstrelke), izraelski premier Benjamin Netanjahu vztraja pri napovedani ofenzivi v Rafi, mestu na skrajnem jugu Gaze ob meji z Egiptom. Na francoskem zunanjem ministrstvu opozarjajo: »V Rafo se je zateklo več kot 1,3 milijona ljudi. To je tudi območje, preko katere prihaja humanitarna pomoč za Gazo.«

Rafa je zadnje večje mesto v Gazi, v katerem ima Hamas še oblast. Netanjahu pa je vojski ukazal, naj se pripravi na ofenzivo nanj. »Zmaga je na dosegu roke. Z osvojitvijo Rafe bomo likvidirali zadnje bataljone teroristov iz Hamasa,« je konec tedna dejal za ameriško televizijo ABC News. »To nam bo uspelo, pri čemer bomo civilnemu prebivalstvu zagotovili varen umik.«

Morda poskuša Netanjahu izgnati Palestince iz Gaze. Tako bi uresničil zahteve skrajnih desničarjev, da Izrael kolonizira Gazo z Judi in si jo priključi. Sicer so palestinski begunci že 75 let v Libanonu, Siriji in Jordaniji, na izraelski skrajni desnici pa se sprašujejo, zakaj ne bi bili še v Egiptu.

Nikoli toliko mrtvih otrok

V soboto je v izraelskih napadih na Rafo umrlo več kot 20 Palestincev, a izraelska ofenziva se še ni zares začela. Konec tedna so bili še naprej najbolj siloviti spopadi in izraelska bombardiranja na območju Kan Junisa, največjega mesta na jugu enklave, kjer izraelska vojska že več tednov poskuša uničiti hamasovce. Očitno je to Sizifovo delo, saj so se ti na primer vrnili v severni del Gaze, ki ga je izraelska vojska »že očistila«.

Od 7. oktobra je zaradi izraelskih napadov v Gazi umrlo že več kot 28.000 ljudi, od tega več kot 10.000 otrok, ranjenih pa je 67.500 Palestincev, med njimi je okrog 10.000 otrok, ki so izgubili roko ali nogo. V nobeni drugi vojni ni bil med otroki takšen visok delež žrtev.

Osvobodili le enega talca

Hamas pravi, da bi ofenziva v Rafi ogrozila pogajanja o talcih. Netanjahu je sicer pred nekaj dnevi zavrnil Hamasov predlog za premirje, po katerem bi spopade ustavili za štiri in pol mesece, izraelska vojska bi se umaknila iz Gaze, izpuščeni bi bili vsi talci, ki jih zadržuje Hamas, vsak dan eden, in Izraelci bi osvobodili več tisoč palestinskih zapornikov. V Hamasu so vedeli, da so za Netanjahuja takšni pogoji nesprejemljivi. Tako hočejo sebe prikazati kot zagovornike miru. Bolj kot čas mineva, bolj se pozablja na Hamasov pokol 7. oktobra, ko je umrlo okoli 1200 Izraelcev, večinoma civilistov, okoli 250 pa so jih kot talce odvlekli v Gazo.

Netanjahuju so skrajno desni ministri sicer grozili z izstopom iz vlade, če bi prišlo do premirja. Zaradi obtožb o korupciji pa se mora obdržati na oblasti. Sicer trdi, da nadaljuje z napadi, da bi osvobodil talce. A doslej je izraelska vojska v bojih osvobodila samo enega, več kot sto pa jih je bilo osvobojenih med enotedenskim premirjem konec novembra. V soboto zvečer so v Izraelu spet potekali protesti za osvoboditev talcev. Včeraj pa je Hamas trdil, da sta v izraelskih napadih umrla še dva.