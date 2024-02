Olimpija je napovedovala odločen lov za vodilnim Celjem, a se je že na začetku spomladanskega dela znašla v težavah in se komaj rešila poraza proti zadnjeuvrščeni Rogaški. Čeprav so v ekipi iz Rogaške Slatine zbrani igralci z vseh vetrov, ki so bili v prejšnjih klubih odpadki in sta branilca Lovrić in Diaby sploh prvič igrala skupaj, so gostje šokirali povsem razglašene Ljubljančane z agresivno igro. Že po 40 minutah so vodili z 2:0 in imel priložnosti za tretji gol. Za obrambo Olimpije je bil nerešljiva uganka 24-letni hrvaški napadalec Patrik Mijić, ki je prišel pozimi iz slovaškega kluba Moravce, dobro strelsko formo iz priprav (8 golov) pa je potrdil z zadetkom v Stožicah. »Začetek ne bi mogel biti lepši. Če bi nam točko ponudili pred tekmo, bi jo vzeli z veseljem, zdaj pa smo nezadovoljni, ker smo s prejetim golom v 92. minuti zapravili dve točki. Če bomo tako igrali na naslednjih tekmah, sem prepričan, da bomo ostali v ligi,« je bil zgovoren Patrik Mijić. Rogaška je pravilo o igralcu do 21 let izigrala tako, da je 17-letnega vratarja Žana Lorberja že po devetih sekundah zamenjal Ajdin Mulalić.

​Zeljković v slabi dnevni formi pri izbiri igralcev

Nervozni niso bili le igralci Olimpije na igrišču, ampak tudi vodstvo kluba, saj je predsednik Adam Delius med odmorom jezen odvihral v prostor VIP, medtem pa sta direktor Olimpije Igor Barišić in športni direktor Goran Boromisa sedela vsak na svojem koncu tribune za pomembneže, kjer so bili zelo glasni podporniki Rogaške. Ljubljanski trener Zoran Zeljković je bil v slabi dnevni formi, saj se je uštel pri izbiri igralcev (Fadida, Pedro Lucas, Jorge Silva...). Na zelo slabem igrišču, ki je bilo prednost za Rogaško, je stavil na umetnike, ki pa so bili tehnično nespretni, potreboval bi namreč neustrašne bojevnike, ki bi z agresivnostjo dobivali dvoboje in osvajali druge žoge.

Ko je vse kazalo, da Olimpija ne bo dosegla gola, če bi igrala do polnoči, je Zeljković z menjavami (Lasickas, Marin, Bristrić, Brest) dvignil ritem igre, a preobrata ne bi bilo, če Korošec ne bi z neumnim posredovanjem v kotu kazenskega prostora storil prekršek za enajstmetrovko nad Brestom, ki jo je zanesljivo realiziral kapetan Elšnik. »Lahko bi ostal na nogah, a to je bila priložnost, da ekipi pomagam do lahkega zadetka, zato je bila logična poteza, da padem,« je prelomni trenutek tekme opisal rezervist Marko Brest, ki je v 92. minuti dosegel še gol za izenačenje. »Ob dveh golih je grenak priokus. Prepozno smo se zbudili in točka je premalo. V igri je še veliko točk, zato imamo še možnosti za prvaka,« je dodal Brest, ki v 20 minutah na igrišču postal junak.

Zeljković ni mogel skriti razočaranja, da so proti zadnjeuvrščeni ekipi lige prejeli dva gola in lahko bi še kakšnega. »Ko ne uspeš zmagati, je pomembno, da ostaneš neporažen. To je edina svetla točka med veliko slabimi stvarmi, ki smo jih pokazali. Igrišče ni bilo ovira, ampak mi sami sebi, saj smo v tekmo vstopili zelo slabo in se na zelenici slabo odločali. Hvala, da nam je bog pomagal z dežjem, da je bila žoga hitrejša in nam je bilo malo lažje. Dve točki smo izgubili po naši krivdi in ne zaradi Rogaške. Morda to zveni prepotentno, a vem, kaj so moji fantje sposobni. Prikazano je bilo premalo. Sami sebi smo največji tekmec,« je razmišljal Zoran Zeljković. Strokovni štab bo moral več staviti na Marina, Bristrića in Bresta, Motiko, ki prekipeva od samozavesti, pa prepričati, da bo manj sebičen. Green Dragons so med tekmo vzklikali Mustafa Nukić, ki edini s seznama odpisanih še ni sklenil dogovora s klubom.

​Bravo presenetil Domžale, Radomlje pa Koper

Bravo, ki je v ime kluba dodal sponzorja Kostel, je spomladi nadaljeval tam, kjer je končal jeseni. Z zmago v Domžalah s 3:1, kjer je znova blestel napadalec Matej Poplatnik z dvema goloma, je nakazal, da bo še naprej pozitivno presenečenje. »Uresničili smo načrt, da smo Domžalam vzeli globino, saj niso uspeli spraviti veliko žog za našo zadnjo linijo. Po odvzeti žogi smo bili natančni pri prehodih v protinapade in učinkoviti v zaključkih akcij. Vesel sem, da so se igralci začutili med seboj in tako skupaj delajo dobro ekipo,« je bil zadovoljen trener Brava Aleš Arnol. Domžale niso imele rešitve na obrambno postavitev Brava.

Za tretje presenečenje sobote so poskrbele Radomlje, ki so na Bonifiki v enakovredni tekmi premagale Koper z 1:0 z golom branilca Gabra Dobrovoljca v 92. minuti, potem ko so gostje stavili na protinapade in prekinitve. »Gol je bil instinktiven. Sploh ne vem, kje med ramo in prsmi me je zadela žoga. Ni pomembno, kako sem dosegel gol, lahko bi ga tudi z zadnjico, pomembna je zmaga. Odigrali smo izjemno taktično tekmo in bili potrpežljivi. Vsakemu tekmecu bomo trn v peti,« je bil navdušen 31-letni Gaber Dobrovoljc. »Nismo igrali tako, kot treniramo in smo igrali zadnje pripravljalne tekme,« je dodal novi trener Kopra Aleksander Radosavljević.

Celjani pokazali, zakaj so vodilni v ligi

Derbi kroga med Celjem in Muro se je končal z visoko zmago in prepričljivo predstavo Celjanov (4:1), po kateri imajo na vrhu razpredelnice pred drugouvrščeno Olimpijo že 12 točk prednosti. Prekmurci so sicer povedli, a so nato gostitelji vajeti igre prevzeli v svoje noge, razmerje v strelih na gol pa je bilo kar 25:10 v njihovo korist. »Odlična tekma z izjemo uvodnijh 20 minut. Nato smo bili dominantni in tudi dosegli štiri gole. Gremo tekmo po tekmo, tako moramo izgledati tudi v prihodnje in veselili se bomo naslova prvaka. Seveda lahko tudi mi zapademo v krizo, a dejstvo je, da imamo dobro ekipo,« je dejal Žan Karničnik, reprezentant v moštvu Celja. Gostje iz Murske Sobote niso bili pretirano razočarani, saj se je tudi pomočnik trenerja Slaven Kovačević zavedal, da je bil tekmec premočan: »Dobro smo vstopili v tekmo, nato pa smo z napakami Celjanom dovolili, da so prevzeli pobudo. Preostane nam, da gremo naprej z dvignjenimi glavami in poskušamo do točk priti na naslednjih tekmah.«

Izidi 20. kroga: Olimpija – Rogaška 2:2 (1:1, Elšnik 77/11 m, Brest 92; Muhamedbegović 4/avtogol, Mijić 40), Domžale – Bravo 1:3 (0:2, Pišek 85; Poplatnik 26, 64/11 m, Stanković), Koper – Radomlje 0:1 (0:0, Dobrovoljc 92), Celje – Mura 4:1 (2:1, Prucev 28, Bajde 44, Popović 51/11 m, Menalo 55; Lamy 10), Maribor – Aluminij 7:0 (4:0, Iličić 9, Jakupović 24, 32, 80, Soudani 37, 69, Čuk 88).