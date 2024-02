Nosila je brezčasno črno satenasto obleko z edinstvenim pridihom – popolnoma je razkrila hrbet in stranski del telesa. Obleka, ki so jo izdelali v ateljeju Versace, se ponaša z zeleno podlogo v barvi meti in razporkom do stegen, celostno podobo pa je igralka zaokrožila z elegantnimi salonarji z visoko peto ter diamantnimi uhani in zapestnicami. Igralkina izbira toalete je ponovno razdelila občinstvo.