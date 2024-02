Rdeča obleka z močnim vizualnim vtisom pritegne pozornost, jasno pa je, da potrebuje ženska pogum in veščino, kako jo nositi. Tudi zato rdeče obleke nosijo močne, pozitivne in aktivne ženske. Morda je to najbolje povedal oblikovalec Valentino Garavani, znan po svojih čudovitih rdečih kreacijah. Po predstavi v operni hiši v Barceloni je v množici zagledal žensko v rdeči obleki in pomislil, kako popolna je videti. »Med vsemi ženskami se mi je zdela posebna. Nikoli je nisem pozabil. Mislim, da je ženska, oblečena v rdeče, vedno videti čudovito,« je pojasnil svojo strast do rdečih oblek.

Za vsako žensko obstaja odtenek rdeče

Nad rdečo je bil tako fasciniran, da je ustvaril svoj odtenek »Valentino red«, Valentinova rdeča, ki je, kot se je izkazalo, popolna mešanica vseh rdečih barv. Nad rdečo se je navduševala tudi Audrey Hepburn, ki je verjela, da za vsako žensko obstaja vsaj en odtenek rdeče. Z njo se zagotovo strinjajo igralka Madelaine Petsch, saj je rdeča njena najljubša barva. No, ne glede na najljubši odtenek jo v vseh variantah rade nosijo Gwyneth Paltrow (ki smo jo lahko večkrat videli v prelepem rdečem Guccijevem žametnem kostimu), Jessica Chastain, Michelle Williams, Kate Winslet, Natalie Portman, Margot Robbie, Kate Hudson, pevki Rihanna in Dua Lipa, manekenka Cara Delevingne (ki se je še spomnimo v neverjetni obleki Elie Saab na lanski podelitvi oskarjev) in mnoge druge.

»Ko ste neodločni, oblecite rdečo,« je nekoč dejal oblikovalec Bill Blass, ki vztraja, da je rdeča najboljši protistrup za žalost. Na samem začetku modne industrije, kot jo poznamo, pa je bila rdeča predvsem simbol razkošja, po tradicionalni koncepciji, ki rdečo povezuje s kraljevo družino in celo strastjo. V preteklosti je bila statusni simbol in je samo plemstvo lahko nosilo rdeče, na Kitajskem je bila rezervirana za poročne obrede, pri Rimljanih je označevala začetek bitke. V modernejši zgodovini je rdeča navduševala tudi Cristobala Balenciago, ki je našel navdih na slikah velikih mojstrov, kot sta Velasquez in Goya, številne njegove kreacije pa so bile skozi leta obarvane kardinalsko rdeče.

Danes je jasno, da je barva aristokracije, kraljeve ali kardinalske, postala barva vladarjev sodobne družbe – uspešnih podjetij, torej njihovih blagovnih znamk (Coca-Cola, Nintendo, CNN, Disney, Levi's, Canon, C&A, Netflix, Lego, H&M ...). Rdeča je namreč čustveno intenzivna barva. Močno deluje na ljudi, pospešuje presnovo, zvišuje krvni tlak in pospešuje dihanje ter ima zelo visoko vidljivost.

Dokazano je, da so moški in ženske veliko bolj privlačni, če nosijo rdeče. Takole je izjavila pevka Taylor Swift: »Vse svoje strastne spomine vidim v svetli ognjeno rdeči!« Kot zanimivost omenimo, da se rdeča barva odlično prilega h koži in dviguje razpoloženje. Ljudje, ki obožujejo to barvo in jo nosijo, pokajo od zadovoljstva in pozitivnosti, njihova koža pa je tako tudi videti bolj sveža. Če bi izbirali idealne kose oblačil v rdečem, bi bilo to spodnje perilo in seveda obleka, saj, kot je rekla marketinška svetovalka Louise Myers: »Če bi imela Pepelka rdečo obleko, ne bi potrebovala princa, da jo reši.«