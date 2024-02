Avtomobil je seveda zanimiv in tehnično zapleten izdelek s številnimi rezervnimi deli, vsem pa je skupno, da se lahko pokvarijo. In takrat je proizvajalec tisti, ki mora kupce obvestiti, da je z njihovim izdelkom nekaj narobe in jih povabiti na popravilo. Večina vpoklicev sodi v kategorijo običajnih, torej takšnih, ki ne vplivajo bistveno na varnost uporabe vozila, a se tovarne zanje odločajo, ker se morajo. Letno se jih v povprečju zvrsti okoli 200. Večinoma minejo brez večjega odmeva v javnosti, saj gre za manjše posege, ki tudi niso zelo dragi. So pa sem ter tja vpoklici vendarle deležni velike pozornosti. Tako za največji vpoklic še vedno velja, ko je bilo leta 2013 kar 42 milijonov vozil 19 različnih proizvajalcev vpoklicanih zaradi napake na zračnih blazinah znamke Takata.

In kakšen je postopek vpoklica? Uvoznik vse številke šasij vozil, zajetih v vpoklic, na osnovi podatkov proizvajalca pošlje na pristojno ministrstvo. Od ministrstva pa nato na osnovi posredovanih podatkov odgovorni za določeno znamko pridobijo naslove strank, ki imajo vozilo registrirano v Sloveniji. Pristojni inšpektorat RS za infrastrukturo nato redno spremlja izvajanje posameznega vpoklica. Vsem z dobljenega seznama pošljejo vabila, v katerem jih obvestijo, za kakšno akcijo gre in kako naj ravnajo, da bo zadeva potekala čim bolj gladko. Če se nekdo ne odziva več mesecev, obvestilo dobi ponovno in to dobiva toliko časa, dokler je registrirano v Sloveniji. Če se takšno vozilo pojavi na pooblaščenem servisu, servisni svetovalec to ve in vozniku svetuje popravilo. Sicer pa tovrstne zadeve preverjajo tudi na tehničnih pregledih, vozila, ki nima opravljenega predpisanega vpoklica, pa ni mogoče registrirati ali podaljšati veljavnosti prometnega dovoljenja. Sicer pa so izogibanja vpoklicem, ki se menda vseeno še dogajajo, nelogična z vseh vidikov, ne nazadnje prav vse stroške, ki nastanejo zaradi njih, krije proizvajalec.

Potrošniki smo določeni blagovni znamki načeloma zvesti, je pa res, da pri nakupu avtomobila poleg vizualne všečnosti, pregleda porabe, cene, dostopnosti servisov in podobnega pogosto brskamo po forumih in spremljamo komentarje lastnikov o serijskih napakah. Zelo verjetno je, da informacija o minuli napaki, ki pomeni visoko tveganje za varnost, kupca odvrne od nakupa določenega avtomobila ali celo določene blagovne znamke. Ljudje imamo namreč tendenco poenostavljanja sveta in zato podatke generaliziramo. V primeru težav z določenim tipom avtomobila tako to posplošimo na celotno blagovno znamko, v nekaterih primerih celo državo proizvajalca.