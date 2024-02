V Kranju se je prejšnji teden porušil del Majdičevega mlina. Posredovati so morali gasilci, zaradi varnosti mimoidočih pa so sedaj zaprli še Staro cesto ob Majdičevem mlinu ob vznožju Jelenovega klanca. Na kranjski občini apelirajo na lastnike objekta, naj stavbo bodisi porušijo bodisi ustrezno sanirajo, gradbeno inšpekcijo pa pozivajo, naj opravi nadzor nad nevarno stavbo.

Popolna zapora dela ceste

Velika stavba Majdičevega mlina ob vznožju Jelenovega klanca v Kranju je pogorela septembra 2022. Po požaru je na tem mestu ostala ruševina, ki resno ogroža varnost ljudi in premoženja. Prejšnji konec tedna se je del objekta porušil in poškodoval streho in strešno okno na sosednji stavbi. Posredovali so kranjski poklicni gasilci. Z dela razpadajoče stavbe so odstranili zidake, ki so najbolj ogrožali sosednjo stavbo. Del strehe in poškodovano strešno okno so prekrili s PVC-folijo. Kot so poudarili v Gasilsko reševalni službi Kranj, so ukrepi začasni in ne preprečujejo nadaljnjega razpadanja stavbe. O tem, da razpadajoča stavba ogroža vse v neposredni bližini, so obvestili tudi policijo.

Ogled kraja je opravila tudi medobčinska inšpekcija skupne uprave gorenjskih občin. Pregled je pokazal, da so ostanki stavbe v zelo slabem stanju, da se lahko porušijo in da opeka in drug material padata na občinsko cesto. Zaradi nevarnosti za mimoidoče je morala zato Komunala Kranj odsek ceste od vznožja Jelenovega klanca vzdolž parcele Majdičevega mlina zapreti. Popolna zapora tega dela ceste bo veljala do odprave nevarnosti zrušitve stavbe na občinsko cesto.

O zadnji intervenciji in nevarnem stanju ruševine je kranjska občina obvestila tudi inšpektorat za naravne vire in prostor, ki je pristojen za nadzor nad spoštovanjem in izvrševanjem predpisov s področja urejanja prostora in naselij. Pri tem so poudarili še, da ponovno pozivajo lastnike, podjetje Savski biser, storitve in gradnje, naj stavbo bodisi porušijo bodisi ustrezno sanirajo. Gradbeno inšpekcijo pa pozivajo, naj opravi nadzor nad nevarno stavbo, ki bi se ob neugodnih vremenskih razmerah lahko porušila sama od sebe, kar bi lahko povzročilo veliko škodo.