Nepreslišano: Miroslav Aleksić, Narodno gibanje Srbije, eden vodij srbske opozicije

Aleksandar Vučić je trgovec, ki mu je omogočeno, da trguje z Evropo, ZDA, Rusijo in Kitajsko. Zavoljo obstanka na oblasti razprodaja srbske nacionalne interese. Kitajcem je dal vzhodno Srbijo, ki je bogata z rudami, da tam dela na desettisoče Kitajcev, za katere ne veljajo srbski delovni zakoni, temveč kitajski. Srbski okoljski inšpektorji tja ne smejo vstopiti. Sploh v okolici Bora in Zaječarja kitajska podjetja na vso moč izkopavajo rudo in izčrpavajo naša naravna bogastva. Zahod je Vučiću naložil, naj reši situacijo na Kosovu, on pa je tam živeče Srbe prepustil samim sebi. Lahko bi rekli, da je v miru prodal tisto, česar njegovi predhodniki niso niti v vojni. Svetovni politiki se ne zavedajo, da ves ta čas vzgajajo pošast, ki bo povzročila ogromne težave. Nam očitajo, da smo proevropska opozicija, ki se kobajagi borimo za demokracijo, Vučić pa da ima moč in mu uspeva rešiti težave.