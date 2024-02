Za 31-letno Jeseničanko je to sedmi naslov na turnirjih WTA. Dvakrat je slavila na WTA 250 – 2017 v Istanbulu in 2018 v Bogoti, petkrat pa je bila najboljša na turnirjih WTA 125 (enake serije bo tudi letos septembra v Ljubljani). 2018 je osvojila Aninng na Kitajskem, 2022 Makarsko, 2023 pa Iasi v Romuniji in Parmo.

Denarna nagrada za zmagovalki, ki sta bili drugi nosilki, je bila 2318 evrov. Dalila Jakupović se bo na novi lestvici WTA povzpela na 87. mesto (2018 je bil že 38.), medtem ko bosta najboljši Slovenki med posameznicami Tamara Zidanšek in Kaja Juvan ostali izven prve stoterice.