Sindikat ministrstva za obrambo je danes sporočil, da bodo operaterji 19. februarja začeli stavko zaradi zastoja v pogajanjih z vlado o nujni prenovi plačnega sistema.

Kot so v odzivu zapisali na ministrstvu za obrambo (Mors), so po dogovoru s sindikatom z namenom ureditve statusa operaterjev v centrih za obveščanje v dogovorjenih rokih podali predlog spremembe uredbe, ki omogoča umeščanje novega delovnega mesta dispečer v centrih za obveščanje. Spremenjena uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, ki je bila potrjena na seji vlade 14. decembra lani, zdaj v katalog delovnih mest vključuje delovna mesta dispečer v centrih za obveščanje. »To jasno kaže na naše skupno prizadevanje za ureditev primernega statusa zaposlenih v centrih za obveščanje,« so navedli.

Menijo, da bi bilo treba v trenutnih pogajanjih med sindikati in drugimi partnerji kolektivne pogodbe za javni sektor delovno mesto uvrstiti v ustrezen plačni razred, kar poteka v okviru celovite prenove plačnega sistema javne uprave.

Ob tem so na Morsu še poudarili, da je delovanje klica v sili na številki 112 življenjskega pomena. »Tega se zavedamo vsi partnerji in tudi v primeru stavke bo številka delovala nemoteno,« so zagotovili.

Napovedali so, da bo ministrstvo v prihodnjem tednu opravilo pogovore s Sindikatom ministrstva za obrambo, na podlagi katerih bodo lahko skupaj podali več informacij o nadaljnjih aktivnostih.

Na Morsu so odzivu priložili še dopis ministrstva za javno upravo, ki ga je to na sindikat naslovilo sredi tega tedna. V njem med drugim pojasnjujejo, da je vlada imenovala pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja o predpisih in kolektivnih pogodbah po posameznih plačnih stebrih. Napovedali so, da bo vladna stran v okviru pogajanj v zvezi z odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah pripravila predlog odprave nesorazmerij, pri čemer bo predlog uvrstitev v plačne razrede pripravila tudi za delovna mesta dispečerjev, kot jih je na novo opredelila spremenjena uredba o notranji organizaciji, sistematizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. »Uvrstitve delovnih mest v plačne razrede bodo predmet pogajanj s socialnimi partnerji,« so dodali.

V sindikatu so ob napovedi stavke med drugim pojasnili, da mora operaterjem v začetnem razredu država vsak mesec doplačati razliko do minimalne plače. Nizke plače so privedle do tega, da ni več prijav za razpisana delovna mesta operaterja, obstoječi operaterji pa zaradi kadrovske podhranjenosti, preobremenitve in izgorelosti vse pogosteje iščejo zdravniško pomoč. Predsednik Sindikata ministrstva za obrambo Marjan Lah je novembra za STA pojasnil, da operaterji od vlade zahtevajo zagotovila, da bo njihovo delovno mesto uvrščeno v 30. plačni razred in sistematizirano primerljivo z delovnim mestom dispečer v nujni medicinski pomoči na primerljivi ravni izobrazbe.