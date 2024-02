Posnetki iranske državne televizije prikazujejo množice na ulicah Teherana, ki so se jim pri proslavljanju obletnice pridružili tudi pripadniki varnostnih sil in verski voditelji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ob praznovanju bodo predstavili tudi nove balistične rakete.

Odločilni dogodki islamske revolucije so se začeli odvijati po vrnitvi iranskega vrhovnega verskega voditelja, ajatole Ruhole Homeinija 1. februarja 1979 iz izgnanstva v Franciji. Deset dni kasneje so iranske mule dokončno odstavili vlado prozahodnega iranskega šaha Mohameda Reze Pahlavija. S tem je padla 2500 let stara perzijska monarhija.

Islamska revolucija v Iranu je tedaj presenetila zahodni svet, saj je Iran užival relativno blaginjo in se hitro razvijal ter imel dobre odnose z Zahodom. Iranske mule pa so to obrnili na glavo in zaostrili odnose zlasti z ZDA, ki jih vidijo kot "satana". Trenja med državama vztrajajo še danes.