Zelenski je zamenjal tudi več drugih visokih vojaških častnikov v vrstah kopenskih sil in vojaškega letalstva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Reorganizacijo vodstva ukrajinske vojske je Zelenski napovedal pred malo manj kot enim tednom, razlog zanjo pa naj bi bil spor z nekdanjim vrhovnim poveljnikom vojske Valerijem Zalužnim.

Spor med njim in Zelenskim naj bi bil sicer star že več mesecev, zaostril pa naj bi se po spodleteli ambiciozni ukrajinski ofenzivi lani poleti. Nedavno je Zalužni v prispevku za ameriški CNN ocenil, da ima Rusija prednost pred Ukrajino med drugim pri mobilizaciji vojakov, pri čemer je namignil, da Kijev ni pripravljen sprejeti nepriljubljenih ukrepov za povečanje števila vojakov.

Da so Zalužnega odstavili s položaja in da je Zelenski na mesto vrhovnega poveljnika vojske imenoval Oleksandra Sirskega, so iz Kijeva sporočili v četrtek. Zalužni je v odzivu priznal, da je prišel čas za spremembo vojaške strategije s ciljem, da bo Ukrajina zmagala v boju proti ruski agresiji.

Ukrajina sestrelila več deset ruskih dronov

Ukrajinsko vojno letalstvo je danes sporočilo, da je sestrelilo 40 od 45 dronov, ki jih je Rusija ponoči izstrelila na več delov Ukrajine. V zračnem napadu na Harkov je po navedbah guvernerja Olega Sinegubova umrla 56-letna ženska. Danes je v Harkovu zaradi sedmih žrtev sobotnega ruskega napada dan žalovanja, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

»Ponoči so okupatorji izstrelili 45 brezpilotnih letalnikov (...) 40 sovražnikovih šahedov (iranskih dronov) smo sestrelili,« je na družbenem omrežju Telegram sporočilo ukrajinsko vojno letalstvo, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Ruski napadi z droni so prizadeli Odeso, Mikolajiv in Kijev. V prestolnici so sestrelili vse drone, saj je mesto dobro opremljeno s sistemi zračne obrambe.

V napadu z enim od dronov, ki ga ukrajinska vojska ni uspela sestreliti, je v vasi Vodijane blizu Harkova na vzhodu Ukrajine umrla 56-letna ženska. V južni regiji Dnipro pa je bil v napadu z dronom po navedbah tamkajšnjega guvernerja Sergija Lisaka lažje poškodovan 39-letni moški.

Rusija je drone izstrelila le dan po tem ko je bilo v regiji Harkov v napadu z dronom ubitih sedem ljudi, med njimi trije otroci. Ruski droni so v soboto zadeli bencinsko črpalko, pri čemer se je goreče gorivo razširilo na 14 stanovanjskih stavb ter jih uničilo.