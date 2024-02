Ljubljančanke so na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni premagale danske prvakinje s 33:27, na današnji tekmi pa jim niso bile kos v nobenem elementu igre. Že v prvem polčasu so zaostale za 12 zadetkov, na koncu pa klonile za osem golov.

Krimovke so po nepopolnem 13. krogu z 11 točkami na petem mestu v skupini B. V vodstvu sta francoski Metz (tekma manj) in Esbjerg z 20 točkami, danski Ikast (tekma manj) jih ima 17, norveški Vipers Kristiansand 15, madžarski Ferencvaros je zbral deset, romunski Rapid iz Bukarešte devet, poljski Lubin pa je brez točk.

Najboljši ekipi iz skupine B se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakata dodatni tekmi za preboj med osem s tekmicami iz skupine A.

Ljubljančanke so že v zgodnjem delu tekme ostale brez dveh igralk. Zaradi udarca v glavo se je že v drugi minuti na rezervno klop usedla krilna igralka Tamara Mavsar, le dve minuti kasneje pa je z bolečinami igrišče zapustila še krožna napadalka Tina Klemenčič.

Izbranke Dragana Adžića so bile v prvi polovici tekme povsem nemočne proti hitri in enostavni igri gostiteljic. Že v deveti minuti so zaostale za štiri gole (1:5), v 17. minuti pa je Črnogorec na klopi Krima - pri zaostanku 4:10 - zahteval prvo minuto odmora. Tudi po njej ni bilo nobenega kakovostnega premika v igri slovenskih prvakinj, v napadu in obrambi so bile povsem nemočne, tako da so že v prvi polovici tekme zaostale za 12 golov (7:19).

Krimovke so v drugem polčasu malce omilile poraz. V 51. minuti so zavoljo ležerne igre gostiteljic več kot prepolovile visok primanjkljaj v golih (20:25), v končnici tekme pa jim je zmanjkalo moči, Hamletovo deželo so zapustile z visokim porazom. V bledi ljubljanski ekipi je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Rusinja Darja Dmitrijeva z desetimi goli, Tamara Mavsar in Črnogorka Jovanka Radičević sta dosegli po tri zadetke.