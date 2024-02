»Odpovedujem se svojemu položaju,« je v nagovoru izjavila predsednica in priznala, da je naredila napako, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pomiloščeni namestnik direktorja doma za otroke in mladostnike v kraju Bicske je za pomoč nekdanjemu direktorju pri prikrivanju zločinov dobil tri leta in štiri mesece zapora. Žrtve je prepričeval, naj umaknejo svoje obtožbe. Direktor je bil obsojen na osem let zapora.

Zaradi pomilostitve so k protestom pozvali opozicijska stranka Momentum ter študentske in druge organizacije. Protestniki so bili kritični tudi do nekdanje pravosodne ministrice Judit Varga, ki je podpisala pomilostitev.

Madžarski premier Viktor Orban, sicer politični somišljenik predsednice, se je v četrtek na sporno pomilostitev odzval tako, da je v parlament vložil predlog spremembe ustave, s katero bi predsednici odvzel pravico do pomilostitve obsojencev zaradi kaznivih dejanj, storjenih nad otroki. Novak je ob tem zatrdila, da bi tovrstno spremembo ustave podprla.

Katalin Novak je marca 2022 postala prva ženska na položaju predsednika Madžarske.