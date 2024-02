V drugi vožnji ni nastopila tretja Slovenka Andreja Slokar. Ajdovka po poškodbi kolena, zaradi katere je izpustila preteklo sezono, še ni v pravi veleslalomski formi. Njen zaostanek več kot štirih sekund je zadoščal za 46. mesto.

Bucik in Dvornik sta po prvi vožnji zasedali 21. oziroma 25. mesto. Na tekmi majhnih razlik je Bucik zaostala zgolj 1,36 sekunde, minimalen zaostanek je imela tudi Dvornik, ki je s številko 37 zaostala 1,57 sekunde.

Dvornik je v finalu izkoristila boljše pogoje ter vpisala šesti čas drugega teka. Napredovala je za osem mest in na koncu zasedla 17. mesto (+1,50) za veleslalomski izid sezone, pred tem je bila v tej zimi na veleslalomih dvakrat 18.

»Obe današnji vožnji sta bili zelo solidni, v prvi sem šla malo bolj z glavo glede na razmere, ki so bile, v drugi sem pa poskusila dodati še tisto, kar je mogoče manjkalo v prvem, čeprav sem na ravninskih delih puščala več, kot pa bi si želela. Mislim, da sem na koncu dosegla čisto dober rezultat, kar je spodbuda za jutri in si želim pokazati nekaj takega ali pa še boljšega.« Bucik (+1,97) se napad v finalu ni izšel po načrtih in je zadržala uvrstitev s prve proge. »Fizično sem se počutila dobro, ni se poznalo, da sem imela nekaj težav z zdravjem. Znova pa tako, eni deli zelo dobri, eni pa precej počasni. Kot že celo sezono govorim, čaka me še delo, da pridem na želeno raven,« je iz Andore sporočila Bucik.

Tekmi v Andori, v nedeljo bo na sporedu še slalom, je izpustila Shiffrin, ki še ni pripravljena po padcu in poškodbi kolena na smuku v Cortini d'Ampezzo. Pred tekmo v Pirenejih je imela 95 točk zaloge pred Gut-Behrami, ki ima po novem 1214 točk, pet več od Shiffrin.

Gut-Behrami vodi tudi v seštevku veleslaloma. Švicarka je zmagala na tretji tekmi po vrsti, potem ko je dobila superveleslalom v Cortini d'Ampezzo in je bila najboljša tudi na tekmi v veleslalomu na Kronplatzu. Pred danes četrto Brignone je povečala prednost na 135 točk.

To je bil deveti ženski veleslalom v sezoni, do konca sledita še dva. Že v Areju 9. marca lahko potrdi mali kristalni globus. Švicarka je letos zmagala na štirih veleslalomih, skupno ima devet veleslalomskih zmag, bila je najboljša že na prvih dveh veleslalomih oktobra in novembra.

Prišla je do karierne 43. posamične zmage v svetovnem pokalu. Je na šestem mestu večne lestvice zmagovalk, prehitela je slovito Švedinjo Anjo Pärson, ki je zbrala 42 zmag. Med Švicarkami je zgolj Vreni Schneider (55) zmagala na več posamičnih tekmah svetovnega pokala kot Gut-Behrami. Rekorderka med ženskami in moškimi po številu zmag je trenutno odsotna Shiffrin s 95 zmagami.

Dvaintridesetletni Gut-Behrami, ki je leta 2016 osvojila skupni naslov, je naklonjen hitrostno obarvan razpored in lahko pričakuje, da bo osvojila točke na 11 od 14 preostalih dirk, pri čemer so v slalomu, v katerem ne tekmuje, ostala le še tri tekmovanja.