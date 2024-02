Likvidirani, posmrtno rehabilitirani

Preproste kadrovske rešitve na slovenski levici potekajo skozi razbrod in razpaljotko, če je v novih okoliščinah še dovoljeno uporabljati klasično sovjetsko politično terminologijo. Teden čistk v vseh treh strankah pa kaže na podcenjujoč odnos do dosežkov iz preteklosti. Z vsem dolžnim spoštovanjem, se jim ne sanja, kako se likvidira funkcionarja na visokem položaju in kontrolira posledice pokončanja. To je treba delati lahkotno s kar najvišjo stopnjo elegance in brez velikega cirkusa. Predvsem pa brez improvizacije. Politične nasprotnike se likvidira dolgoročno v skladu s političnim programom stranke in zgodovinskimi prioritetami. Frakcijske probleme znotraj strank pa se uredi hitro, učinkovito in v najkrajšem možnem roku daleč od televizijskih kamer. Nikoli nikogar še niso uspešno likvidirali na tiskovni konferenci. Eden je padel v studiu po stopnicah, ampak se je pobral.