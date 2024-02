Splača se: z vajami boste upočasnili staranje

Irec Richard Morgan je štirikratni prvak v dvoranskem veslanju, vadi pa štirideset minut na dan. To ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi bil Richard star 93 let. Še bolj nenavadno je dejstvo, da se nekdanji pek in proizvajalec baterij s športom nikoli ni kaj preveč ukvarjal, trenirati je začel šele, ko je dopolnil 73 let. Najpogosteje vadi na domačem dvorišču in kljub temu, da je začel v poznejši starosti, je preveslal razdaljo, ki ustreza desetim potovanjem okoli sveta. Vse se je začelo, ko se je z vnukom odpravil na trening veslanja. Trener ga je povabil, da preizkusi eno izmed naprav, in od takrat ga ni več mogoče ustaviti. »Opazovati moramo zelo aktivne starejše ljudi, če želimo razumeti staranje,« je dejal Bas Van Hooren, nizozemski raziskovalec in eden od avtorjev študije o staranju. Na srečo je bil njegov kolega na Irski univerzi ravno Morganov vnuk Lorcan, ki je takoj predlagal, da bi bil glavni predmet opazovanja njegov dedek. Morgana so povabili v laboratorij na univerzi, da bi izvedeli več o njegovem fizičnem stanju. Izmerili so njegovo težo, višino, telesno sestavo in zbrali podrobnosti o njegovi prehrani ter preverili srce, pljuča in presnovo. Nato so ga vprašali, ali lahko prevesla dva kilometra na napravi za veslanje. Njegov srčni utrip se je med vajo zelo hitro bližal vrhuncu, kar pomeni, da je njegovo srce lahko hitro oskrbovalo delujoče mišice s kisikom. Izkazalo se je, da je pri klenemu Ircu ta ključni kazalnik zdravja srca in ožilja primerljiv z zdravim trideset- ali štiridesetletnikom. Kljub temu da so k uspehu najverjetneje pripomogle genetske predispozicije, raziskava kaže, da človeku s starostjo ni treba izgubiti mišic ali določenega odstotka pljučne zmogljivosti. Gibanje torej ne bo izbrisalo posledic staranja, lahko pa ga upočasni.