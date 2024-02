Nestabilno poslovno okolje

Zdaj končno razumem vse tiste, ki se že leta pridušajo, da je poslovno okolje v Sloveniji nestabilno. Kot izrazito sodoben človek, globoko zagledan vase in svojo bližnjo okolico, tega doslej preprosto nisem zaznal. Tisti kotiček poslovnega okolja, v katerem se gibljem sam, je namreč izjemno stabilen. V kulturi in medijih je poslovno okolje že petindvajset let enako slabo oziroma skoraj neopazno polzi na slabše. Nobene nestabilnosti ni, nobene nepredvidljivosti, nobenih presenečenj. Zato sem neznansko hvaležen kupcem sodne palače v Štepanjcu, da so mi odprli oči.