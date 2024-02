Univerza ostaja v mestu

Univerza je duša, ki mesto napaja in navdihuje. Sproščeno akademsko vzdušje ustvarja vznemirljiv značaj odprtega, svetovljanskega mesta. Poleg živahnega utripa prispeva univerza k domiselnosti in naprednemu mišljenju celotne mestne skupnosti, da lažje sprejema novosti. Prav po zaslugi svoje univerze je postala Ljubljana zadnje čase živi laboratorij, v katerem se preizkušajo novosti in udejanjajo napredne zamisli. Univerza in mesto se prepletata v prostorskem, družbenem in tehnološkemu razvoju, kar spodbuja ustvarjalnost in širi kritično miselnost. Kot je bilo leta 2007 zapisano v mestni viziji: »Ustvarjalna kultura, inovativna znanost, kvalitetna univerza, vrhunsko zdravstvo in odprtost k mednarodnemu sodelovanju bodo soustvarjali značaj glavnega mesta, ki bo konkurenčno po kakovosti okolja, po razvojnih priložnostih, varnosti, prijaznosti in gostoljubnosti. Prostorski razvoj bo sledil modelu univerze v mestu. Srečevanje in komuniciranje študentov s profesorji različnih usmeritev na vseh koncih mesta bo prispevalo tako h kakovostnejšemu študiju kot k živahnemu akademskemu značaju prestolnice.« Tako tudi je!