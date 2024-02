#lestvica Največkrat poročeni in ločeni zvezdniki

Danes se bomo pozabavali z znanimi osebnostmi, ki so se poročile večkrat. Izpustili bomo modele, kot je bil ameriški baptistični duhovnik Glynn Wolfe (1908–1997), ki se je menda poročil 31-krat, čeprav vsi zakoni niso bili preverjeni, in njegovo zadnjo ženo Lindo Taylor, ki drži rekord največkrat poročene ženske (23-krat). Tudi Monette Dias, ki se je poročila enajstkrat, saj ne more živeti, če se vsake toliko ne poroči, bomo izpustili in ostali pri tistih, ki so imeli ob seriji porok povedati še kaj drugega, pa naj gre za vloge v filmih, glasbo, znanost ali politiko. Bolj kot neverjetno število porok in ločitev sta nas torej zanimali priljubljenost in pomembnost posameznega zvezdnika.