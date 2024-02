Ibrahimovć je bil gost sanremskega festivala že leta 2021, ko je bil eden od sovoditeljev, tokrat pa je bil njegov obisk krajši in del hudomušnega vložka, s katerim je presenetil umetniškega vodjo festivala in glavnega voditelja Amadeusa. Na oder je Ibrahimović tokrat prišel v spremstvu skladbe Luda za tobom Lepe Brene, po opravljenem delu pa se je usedel v prvo vrsto k svoji ženi Heleni Seger, ki je navdušila s svojim popolnim videzom. Helena je od Ibrahimovića starejša enajst let, njuna zveza pa se je začela leta 2002, ko je bilo njemu komaj 21 let. Takrat je bila Helena Seger že uspešna poslovna ženska z veliko denarja, nekoč pa je dejala, da si je s prvega zmenka zapomnila le Zlatanov velik nos in zlato uro na njegovi roki.