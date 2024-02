K takšnemu vprašanju jo je napeljalo dejstvo, da je Bianca Censori, ko se skupaj z Westom pojavi v javnosti, vselej oblečena precej nenavadno, večkrat celo bolj slečena kot oblečena, Kanye pa je znan po tem, da močno vpliva na izbiro oblačil svojih partneric. Nazadnje je imela Censorijeva denimo na sebi le prozorno pelerino, ki je komajda kaj skrila, njene napol razgaljene fotografije pa redno objavlja tudi na svojem računu na instagramu. Fotoreporterka je Westa zaustavila, ko je ta nameraval obiskati hollywoodsko alejo slavnih, kjer se je odvijala ceremonija ob postavitvi zvezde glasbeniku Charlieju Wilsonu. Ko ga je ogovorila z omenjenim vprašanjem, je Westa to tako razjezilo, da se je obrnil k njej in ji iz rok izpulil telefon, nato pa jo je začel zmerjati. »Kakšno sranje je to? Tudi jaz sem oseba, človeško bitje. Kakšno obnašanje je to? Si znorela? Jaz sem živa legenda, tu sem, da podprem Charlieja Wilsona, ti pa me sprašuješ neumnosti o moji ženi. Da, to je moja žena, ne moja last! Sprašuješ me, ali ima moja žena svobodno voljo? Neumnosti, da se takšna vprašanja postavlja odraslemu superheroju.« Kanye, ki je čez obraz nosil zdaj že značilno črno masko, ni mogel iz svoje kože, je pa nato novinarki vseeno vrnil mobilni telefon.