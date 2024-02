S tekmami 20. kroga se bo danes začel spomladanski del državnega prvenstva v nogometu, ki ga bosta ob 13. uri v Stožicah odprla Olimpija in Rogaška. Pozimi so na največjem slovenskem stadionu obnovili igralno površino, kakšna je njena kakovost, pa igralci Olimpije še ne vedo, saj je bila zelenica včeraj zaradi dežja pokrita s ponjavo in na njej letos še niso trenirali. Tekma bo ob uri za kosilo, saj v Stožicah prenavljajo tudi žaromete, zato bo Olimpija nekaj naslednjih tekem odigrala v dnevnem terminu. Na 14 let starem stadionu je namreč vse podrejeno pripravam, da bo v brezhibnem stanju 26. marca, ko bo Slovenija na pripravljalni tekmi gostila Portugalsko, na čelu katere bo Cristiano Ronaldo, zraven pa še kopica zvezdnikov.

​Rui Pedro je včeraj še treniral v Stožicah

Olimpija spomladanski del sezone začenja z le eno pravo okrepitvijo, hrvaškim krilnim napadalcem Luko Marinom iz Dinama Zagreb, ki je izbral Olimpijo, čeprav je imel finančno ugodnejše ponudbe. Gal Lubej Fink (njegov oče Zoran, nekdanji rokometni reprezentant, je pomočnik direktorice na zavodu Šport Ljubljana) bo drugi ali tretji vratar. Medtem trener Zoran Zeljković upa, da bodo do 15. februarja, ko se izteče prestopni rok v Sloveniji, v klub pripeljali še enega vrhunskega napadalca. Težava je v tem, da že za igralca, ki doseže pet golov, klub postavi ceno 400.000 evrov, medtem ko je odškodnina za napadalca, ki bi dosegel 10, 15 golov in ga potrebuje Olimpija, še nekajkrat višja.

»Za priprave smo imeli dobre pogoje, fantje so se na treningih trudili, na srečo nismo imeli težav s poškodbami. Z igralci sem se še bolje spoznal. Vse smo naredili, da bomo na igrišču delovali boljše, kot smo jeseni. Komaj čakamo prvo tekmo. Igrali bomo napadalno, več golov pričakujem predvsem od vezistov. Verjamem v zasedbo, ki jo imam na razpolago. Z Marinom bomo zanesljivo boljši. Ima ogromno kakovosti in znanja, ni pa še pripravljen za 90 minut. Pridno trenira, vsak dan je boljši,« je povedal Zoran Zeljković. Marin naj bi nadomestil najboljšega strelca lige Ruija Pedra, ki se seli v Turčijo v Hatayspor (odškodnina naj bi bila 300.000 evrov), a je Portugalec še včeraj z Mustafo Nukićem, ki je prav tako na seznamu odpisanih, opravil trening v Stožicah. Olimpija želi biti v napadu raznolika, zato spreminja sistem igre, da bo z direktnimi napadi nevarnejša za gol nasprotnika. Ljubljančani imajo trenutno le dva napadalca, Bristrića in Pedra Lucasa, a imata težavo, da nimata kontinuitete dobrih iger. »V Pedru Lucasu vidim veliko kakovosti in glede na zagnanost med pripravami od njega veliko pričakujem. Bristrić je mlad, ima pravo energijo, a pri napadalcu štejejo goli in asistence. Pomagali mu bomo, on pa mora biti boljši pri realizaciji priložnosti. Vsi vrhunski klubi imajo po tri dobre napadalce, zato si želim še enega, ki pa ne bo tujec,« je dodal Zeljković in razkril, da so bili z nekaterimi že blizu dogovora, a podpisa pogodbe ni bilo.

Ker je tekma ob 13. uri, bo vsak igralec sam poskrbel za bencin

»Ko smo se s Pintolom in Ratnikom po nastopu z reprezentanco v ZDA pridružili ekipi v Turčiji, je bilo vzdušje zelo pozitivno. Pogoji so bili fenomenalni, veliko boljši kot v minulih letih. Dobro smo pripravljeni, sam se počutim odlično, komaj čakam, da se začne in ujamemo Celje. Nekateri fantje, ki so lani prišli sredi sezone, so med pripravami dvignili kakovost svoje igre. Mladi so lačni dokazovanja, ni veliko fantov, ki bi bili v coni udobja. Vsi imajo željo po več, zato z motivacijo ne bo težav. Če bo treba, bo trener udaril po mizi. Tudi jaz bom povedal svoje, če bom videl, da je kdo spustil nogo s plina. Obe lovoriki bomo branili do zadnje minute,« je izpostavil kapetan Timi Max Elšnik. Trener Zeljković vseskozi ponavlja, da je Olimpija v položaju, ko morajo delati več, da bodo ujeli tekmece.

Olimpija se je na današnji začetek tekme z Rogaško ob 13. uri pripravljala tako, da je vse treninge med pripravami opravila ob tej uri. »Težava je le s prehrano, ko ni časa za kosilo, tudi zajtrk je drugačen, saj mora vsak sam poskrbeti, da bo imel za tekmo dovolj bencina, obenem pa ne sme biti pretežak. V preteklosti smo imeli težave ob tej uri. Lani smo igrali z Bravom, pa nismo bili najboljši. Prednost je, da igramo doma, medtem ko za Rogaško to minus, saj bo morala biti ob zgodnji uri v Ljubljani,« je razložil Timi Max Elšnik, ki bo tudi spomladi igral za Olimpijo. Predsednik kluba Adama Delius je namreč odgnal vse morebitne kupce, ko je izjavil, da Elšnika ne proda niti za deset milijonov evrov, ampak bo počakal na poletje. »Vse je v rokah kluba. Nisem nezadovoljen, da sem ostal v Ljubljani. V spomladanskem delu mi Olimpija lahko ponudi, česar kje drugje ne bi imel zagotovljeno. Če bom zdrav, upam, da se pokažem na evropskem prvenstvu, in bomo videli, kaj se bo zgodilo,« je končal Elšnik, ki ne skriva želje, da bi bil nekoč športni direktor Olimpije.

Pari 20. kroga, danes ob 13. uri: Olimpija – Rogaška, ob 15. uri: Domžale – Bravo, ob 17.30: Koper – Radomlje, jutri ob 15. uri: Celje – Mura, ob 17.30: Maribor – Aluminij.