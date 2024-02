Tisti, ki so vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot kmetje, po navedbah ministrstva predstavljajo ranljivo skupino prebivalstva. V lanskih naravnih nesrečah so poleg škode na kmetijskih pridelkih utrpeli škodo tudi na premoženju. »Poškodovani so bili objekti za opravljanje dejavnosti, delovni stroji, pripomočki in živina, poleg tega pa tudi hiše, v katerih bivajo,« so zapisali.

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki ga je lani sprejel DZ, je med drugim zagotovil tudi izplačilo solidarnostne pomoči kmetom. Enkratna solidarnostna pomoč zanje se izplača v višini 668,21 evra na kmeta.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka je po tem zakonu upravičen kmet, ki je na dan uveljavitve zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen kot kmet ter je zaradi posledic poplav ali plazov utrpel škodo na svojem premoženju, ki ni namenjeno kmetijski proizvodnji.