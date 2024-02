Na Ptuju se je danes dopoldne zbralo več deset kmetov s straktorji, ki so s protestno vožnjo opozorili na nevzdržno stanje v kmetijstvu in spomnili na stavkovne zahteve. Danes naj bi na ulice odšli tudi kmetje v Laškem in Šmarju. Kot so zapisali, zahtevajo zaščito kmetijskih zemljišč, nasprotujejo novim davkom, zahtevajo ukinitev popolne prepovedi intenzivnega kmetovanja na obvodnih pasovih.

Zahtevajo takojšno izplačilo ukrepov kmetijske politike za leto 2023 in da naj gospodarjenje z zvermi preide pod lovsko zvezo. Želijo si tudi ukiniti 'kavč' kmete. Med drugim želijo, da se po zgledu Francije uzakoni pravica do kmetovanja in uredi dostojno plačilo za upokojene kmete.

Kmetje z ministrico že dorekli nekaj konkretnih rešitev

Predstvniki kmetov in kmetijska ministrica Mateja Čalušić so sicer ta teden na prvem skupnem sestanku dorekli nekaj konkretnih rešitev. Kot je poudarila ministrica, je bil sestanek konstruktiven, kmetje pa so napovedali, da jo bodo glede obljub držali za besedo.

»Ministrica je danes dala obljubo, da bo zagovarjala stališče kmetov, mi ji bomo dali priložnost in jo držali za besedo, na prihodnjih pogajanjih pa bomo videli, ali ji res lahko zaupamo, je poudaril predsednik sindikata kmetov Anton Medved. Kot je pojasnil, je ministrstvo obljubilo, da bodo neposredna plačila izplačana v dogovorjenih terminih. Prav tako bo prišlo do izplačil za kmetije na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje (OMD plačila), ki bodo izvzeta iz davčne osnove. Ministrstvo je zagotovilo, da bo podprlo predlog Evropske komisije glede odstopa pri obveznem izvajanju štiriodstotne prahe (neproizvodnih površin) v letu 2024.

Na sestanku so se dogovorili tudi, da bo v prihodnjih tednih z delom pričela medresorska delovna skupina za sledljivost svežega in zamrznjenega nepredpakiranega mesa, znanega kot masne bilance, delovati bo začela tudi skupina za zveri. Ministrica je po Medvedovih besedah pokazala razumevanje tudi za zaščito kmetijske zemlje na račun suhih zadrževalnikov, delali bodo v smeri posodobitve pravilnika sklada kmetijskih zemljišč, zavzemali pa se bodo, da živinoreja v Sloveniji ostane trajnostna. »Glede davčne politike pa smo dorekli, da se kmetov ne sme dodatno obremenjevati z davčnimi bremeni,« je dejal Medved.

Dogovorili so se še, da bodo pogovore nadaljevali prihodnji teden, pri čemer bodo po napovedih ministrice vključili medresorsko usklajevanje.